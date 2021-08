Vaccino, terza dose Pfizer efficace all'86% contro il contagio: lo studio da Israele

Mercoledì 18 Agosto 2021, 16:41 - Ultimo aggiornamento: 17:02

La terza dose del vaccino Pfizer, ad una settimana o oltre dell'inoculazione, mostra una efficacia contro il virus dell'86% tra gli over 60. Lo indicano i primi risultati di uno studio condotto dal Maccabi, la maggior cassa mutua di Israele dove oltre 1 milione di persone ha avuto il booster dopo la doppia immunizzazione. Lo studio ha comparato quasi 150mila persone al settimo giorno dalla terza dose, con oltre 675mila individui - distinti per età, genere, stato sociale e gruppo di popolazione - con solo 2 dosi tra gennaio e febbraio 2021, 5 mesi prima. Nel primo gruppo a diventare positivi sono stati in 37, mentre nel secondo 1.064.

In Israele ad oggi oltre un milione di persone - in larga parte over 60, ma da poco anche gli over 50 e il governo domani discuterà di abbassare agli ultra 40 la soglia di età - sono state vaccinate con la terza dose. «L'efficacia di tre dosi di vaccino - ha spiegato la dottoressa Anat Ekka Zohar che ha diretto lo studio - è fortemente protettiva sia contro l'infezione sia contro la malattia grave. Sollecito chiunque abbia 50 anni e oltre a vaccinarsi con la terza dose, sia per la sua autoprotezione sia per le loro famiglie. Il vaccino ha ancora di nuovo provato la sua efficacia ed è effettivo contro la variante Delta. La tripla immunizzazione è la soluzione per piegare l'attuale ondata di infezioni».

Entrano in vigore da oggi in Israele - a tre settimane dall'inizio delle festività - le nuove restrizioni imposte dal governo a fronte dell'aumento dei casi dovuti alla variante Delta. Tra queste, ulteriori limiti alle presenze agli eventi e reintroduzione del distanziamento sociale nelle imprese. Le riunioni private sono limitate a 100 persone all'aperto e 50 persone al chiuso, mentre nelle sedi degli eventi il limite è di 500 persone all'aperto e 400 al chiuso. Inoltre, nessun evento può superare la capacità del 75% di capienza del luogo. Le mascherine sono obbligatorie in tutti gli spazi al chiuso (tranne che nella propria residenza) e anche nelle riunioni all'aperto con almeno 100 persone. Esteso anche l'obbligo di Green pass (che si applica a vaccinati, guariti o con test negativo) che da oggi è richiesto anche ai bambini superiori a 3 anni. In flessione - rispetto al record di ieri che ha segnato oltre 8mila casi - le infezioni: nelle ultime 24 ore secondo il ministero della sanità sono state 7.832 a fronte di circa 143.000 tamponi con un tasso del 5.6%. I malati gravi sono 578. Intanto prosegue a pieno ritmo la vaccinazione con la terza dose che oramai ha superato il milione di persone.

Da oggi in Israele il Green Pass è obbligatorio per partecipare a qualsiasi attività pubblica. Il provvedimento, che riguarda tutti coloro che hanno più di tre anni di età, è stato introdotto per fare fronte all'aumento dei casi di covid. Ieri sono stati registrati 8.726 nuovi contagi mentre più del 58 per cento dei 9,4 milioni di abitanti del Paese sono completamente vaccinati e più di un milione ha ricevuto la terza dose di vaccino. Fra le poche eccezioni all'obbligo di Green Pass, i luoghi di culto, dove si continua a poter accedere liberamente con non più di 50 persone presenti. I bambini fino a 12 anni di età potranno effettuare i test gratuitamente.

