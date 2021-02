Vaccino Covid, ai medici di famiglia da 10 a 28 euro per dosi in studio o a domicilio

Dieci euro ai medici di base per le vaccinazioni negli studi, 28 se la somministrazione avviene a casa. Sono le tariffe che le Regioni corrisponderebbero camici bianchi per la vaccinazioni anti-Covid. Lo prevede l'accordo di massima che dovrebbe essere discusso oggi dalle Regioni.

Pfizer, è dell'Italia il primato di reazioni allergiche al vaccino: segnalati 7.811 "eventi avversi"

Intesa in vista della definizione di un protocollo quadro nazionale per la partecipazione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale. Ai soggetti più anziani, per ora, verrebbero somministrati i vaccini Pfizer (ma solo nei centri vaccinali) e Moderna ed ai più giovani il vaccino AstraZeneca.

