Adesso c'è un sito che calcola entro quanto tempo ci si potrà vaccinare. C'è un algoritmo che lo calcola, creato da OmniCalculator.com. Ti indica la data in cui questo potrebbe avvenire. Il condizionale, ovviamente, è d'obbligo. Ma ecco un esempio, prima di tutto bisogna inserire una serie di dati: 39 anni, non lavora come operatore sanitario, né è ospite o lavoratore di una Rsa, senza patologie, né incinta, come ti chiede il questionario elettronico che non pone nessuna differenza di genere. Ebbene si scoprirà che "prendendo in considerazione il tuo profilo - si legge sul sito il 25 febbraio - ci sono tra 21.227.196 e 34.577.605 persone davanti a te nella coda per il vaccino in Italia". Perciò "dovresti ricevere il vaccino tra 7/11/2021 e 16/4/2022. Invece la seconda dose ti dovrebbe essere somministrata tra 28/11/2021 e 7/5/2022".

Matematica

Questo strumento è stato ideato dalla matematica Anna Szczepanek, studiosa dell’Università Jagellonica di Cracovia. E non serve solo a calcolare le tappe della campagna vaccinale: fra gli strumenti che mette a disposizione ci sono anche i pannelli per conteggiare la velocità di lettura o il tempo passato a guardare le serie tv. Ad ogni modo le attese relative alla fine della pandemia hanno portato i gestori della startup a dedicare una pagina del sito anche al calcolo dei tempi necessari per ottenere il farmaco.

La risposta è basata su indicatori ipotetici. E il risultato arriva rapidamente inserendo tutte le informazioni del caso (età, lavoro, salute) sul sito https://www.omnicalculator.com/health/calcolatore-vaccino-italia#med-risk. Va da sé questo strumento non riesce a valutare tutte le variabili che ancora contraddistinguono la campagna vaccinale, in primo luogo i tempi di consegna delle dosi e i vaccini non ancora autorizzati. Ma con tutti i suoi limiti questo programma è una perfetta cartina di tornasole per comprendere quando ci si potrà vaccinare.

