9 Marzo 2021

Il vaccino anti Covid-19 realizzato da Pfizer e BioNTech è efficace contro le varianti inglese, brasiliana e sudafricana del virus. Queste le conclusioni di un nuovo studio (ancora non sottoposto a pre review), riportato da Bloomberg. In particolare, in esperimenti condotti in laboratorio è risultato un livello di neutralizzazione «pressochè equivalente» per le varianti Covid riscontrate in Inghilterra e Brasile, rispetto al virus come era originariamente comparso all'inizio dello scorso anno. Si osserva inoltre una efficacia «robusta ma inferiore» anche per quanto riguarda la variante Sudafricana, stando ad una lettera inviata al New England Journal of Medicine.

BREAKING: New study finds Pfizer coronavirus vaccine is effective against strains that were first detected in the UK, Brazil and, to a lesser degree, South Africa. — The Spectator Index (@spectatorindex) March 9, 2021

Lo studio è stato condotto da ricercatori di Pfizer, BioNTech e University of Texas Medical Branch ed ha coinvolto lo studio di 20 campioni di sangue di 15 volontari nella sperimentazione clinica di fase 3 di Pfizer del suo vaccino. I campioni, prelevati 2 o 4 settimane dopo che i pazienti avevano ricevuto la seconda dose di vaccino, sono stati quindi esposti a diversi virus SARS-CoV-2 che contenevano le mutazioni chiave trovate nella variante inglese, brasiliana e sudafricana.

Dopo aver esposto i campioni di sangue ai virus, i ricercatori, esaminando se gli anticorpi fossero riusciti a neutralizzare le mutazioni virali, hanno scoperto che la risposta del vaccino alle varianti era praticamente la stessa di quella riscontrata nei confronti del virus standard. Mentre la risposta alla variante sudafricana è stata definita dai ricercatori "robusta, ma inferiore".

Sebbene i ricercatori siano chiari sul fatto che i risultati "devono essere convalidati da prove del mondo reale", questi sono comunque segnali incoraggianti che il vaccino dovrebbe rimanere efficace contro le nuove versioni di Covid-19.