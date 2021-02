La prima dose del vaccino Pfizer BioNTech Covid-19 «fornisce alti livelli di protezione contro infezioni e malattie sintomatiche». A dichiararlo nella giornata di lunedì, la Public Health England (PHE) in un comunicato stampa, sulla base dei nuovi dati raccolti in uno studio condotto su operatori sanitari di età inferiore ai 65 anni. La ricerca ha rilevato che una dose di vaccino riduce il rischio di infezione del 72% dopo tre settimane, mentre due dosi di vaccino riducono il rischio di infezione dell'85%. Questo elevato livello di protezione, secondo il PHE, si estende anche alla variante inglese di coronavirus B.1.1.7 identificata per la prima volta nel Regno Unito a dicembre.

Tra gli operatori sanitari protagonisti dello studio «c'erano molti test asintomatici», ha detto la dott.ssa Susan Hopkins, direttrice della risposta strategica presso PHE. «Nel complesso stiamo assistendo a un effetto davvero forte nella riduzione di qualsiasi infezione: asintomatica e sintomatica», ha detto la dottoressa durante una conferenza stampa tenuta lunedì dal Science Media Centre del Regno Unito.

La PHE ha inoltre analizzato i dati dei test di routine basati sulla malattia sintomatica in oltre 12.000 persone: i dati di questo campione hanno dimostrato che una dose del vaccino Pfizer / BioNTech, in persone di età superiore a 80 anni sintomatiche, era efficace al 57% contro il virus Covid-19 quattro settimane dopo la prima dose. Secondo la ricerca, l'efficacia aumenta all'88% una settimana dopo la seconda dose.

I primi dati hanno anche dimostrato che le persone vaccinate che vengono successivamente infettate hanno molte meno probabilità di morire o essere ricoverate in ospedale con il virus. Le persone di età superiore agli 80 anni che sono state infettate dopo la vaccinazione avevano il 41% in meno di probabilità di essere ricoverate in ospedale con il virus e il 57% in meno di probabilità di morire a causa di esso.

PHE ha previsto che la protezione contro le malattie gravi sarebbe probabilmente superiore al 75% in coloro che hanno ricevuto una dose del vaccino Pfizer-BioNTech. «Il buon segno è che nel complesso stiamo iniziando a vedere un calo dei ricoveri e dei decessi in quei gruppi di età vaccinati e almeno alcuni sono attribuibili al programma di vaccinazione», ha detto la dott.ssa Mary Ramsay, capo dell'immunizzazione presso PHE, durante il conferenza stampa. Sostenendo al declino di ricoveri abbia contribuito di certo il lockdown del Regno Unito, ma che «la maggiore velocità in declino può essere attribuita in alcuni aspetti al programma di vaccinazione».

Nel comunicato della PHE, Ramsay però ricordato come non si abbiano ancora certezze circa la capicità del vaccino di ridurre la trasmissione del Virus: «non sappiamo ancora quanto questi vaccini ridurranno il rischio di trasmettere il Covid-19 ad altri» ha detto. La dottoressa ha sottolineato come i risultati dello studio «rafforzano la politica di somministrare quella singola dose a più persone per prevenire più morti e più ricoveri di tanto in tanto e poi tornare più tardi e ottenere la seconda dose che darà loro una protezione più duratura». Matt Hancock, il segretario alla sanità britannico, ha affermato che è «estremamente incoraggiante» che i dati supportino la «decisione del governo britannico di massimizzare il numero di persone vaccinate con una singola dose».

Riduzione del rischio di ospedalizzazione

Un altro studio scozzese preliminare, che non è stato ancora sottoposto a peer review, ha dimostrato come entro la quarta settimana dopo aver ricevuto la dose iniziale, il vaccino Pfizer ha ridotto il rischio di ricovero ospedaliero da Covid-19 fino all'85%, mentre il vaccino Oxford-AstraZeneca ha ridotto il rischio di ospedalizzazione fino al 94%.

Il progetto EAVE II ha analizzato un set di dati che copre quasi l'intera popolazione scozzese di 5,4 milioni di persone per un totale di 1,14 milioni i vaccini sommistrati, con il 21% della popolazione ad aver ricevuto una prima dose in Scozia. Tra le persone di età pari o superiore a 80 anni la vaccinazione è stata associata a una riduzione dell'81% del rischio di ospedalizzazione da Covid-19 nella quarta settimana, secondo i dati combinati di entrambi i vaccini.

«Questi risultati sono molto incoraggianti e ci hanno dato ottimi motivi per essere ottimisti per il futuro. Ora abbiamo prove nazionali che la vaccinazione fornisce protezione contro i ricoveri Covid-19», ha detto il ricercatore capo Aziz Sheikh, Direttore di l'Usher Institute dell'Università di Edimburgo. «Il lancio della prima dose di vaccino ora deve essere accelerato a livello globale per aiutare a superare questa terribile malattia».

Arne Akbar, presidente della British Society for Immunology, ha aggiunto: Ora dobbiamo capire quanto durerà questa protezione per una dose del vaccino».

