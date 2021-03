Vaccino, Ema: «Possibile conservare Pfizer in congelatori per farmaci standard (tra i -25 e i -15 °C)»

L'Ema ha comunicato «un parere positivo per consentire il trasporto e la conservazione delle fiale del vaccino BioNTech/Pfizer a temperature comprese tra -25 e -15 °C (ovvero la temperatura dei congelatori per farmaci standard) per un periodo una tantum di due settimane».

Lo riferisce l'Agenzia europea del farmaco, precisando che «questa è un'alternativa alla conservazione a lungo termine delle fiale a una temperatura compresa tra -90 e -60 °C». Secondo l'Ema si «prevede che faciliti la rapida introduzione e distribuzione del vaccino nell'Ue riducendo la necessità di condizioni di conservazione a temperature estremamente basse».

