Vaccini, da mille medici e infermieri Toscana ricorso al Tar contro l'obbligo. E in Sicilia 49 senza dosi sospesi dall'ordine

Giovedì 19 Agosto 2021, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 15:02

Un migliaio di operatori sanitari, tra medici e infermieri, hanno fatto un ricorso al Tar della Toscana per chiedere la sospensione dei provvedimenti nei confronti di coloro che non si sono vaccinati. Lo conferma il legale che li assiste nella causa. Intanto in Sicilia, a Siracusa, l'Ordine dei camici bianchi ha sospeso 49 iscritti non vaccinati.

Toscana

«Abbiamo già notificato ed è in corso di deposito del ricorso con circa 1.000 ricorrenti ma stiamo raccogliendo altre firme, circa 200, per un altro ricorso uguale», dice l'avvocato Tiziana Vigni che segue i ricorrenti col collega Daniele Granara docente di diritto costituzionale e che era candidata alla presidenza della Toscana per la lista "Vaccini Vogliamo Verità".

Sicilia

Pugno duro, invece, dell'Ordine dei medici di Siracusa che sospende 49 iscritti non vaccinati, dopo aver ricevuto gli elenchi dall' Asp e aver fatto i dovuti accertamenti. «Il medico che può e non si vaccina è un pessimo esempio per la società. Le regole si rispettano, così come le indicazioni della comunità scientifica accreditata», dice il presidente dell'Ordine siciliano, Anselmo Madeddu.