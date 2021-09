Giovedì 9 Settembre 2021, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 11:09

Vaccino obbligatorio, il grande tema di queste settimane. In Italia se ne discute ormai da tempo, anche se il Governo non è ancora arrivato a una decisione finale. «Se la comunità scientifica ci dirà che il green pass non basta, servirà l'obbligo di vaccini, se la comunità scientifica italiana dirà che serve si dovrà fare», le parole del ministro della salute Roberto Speranza, che ha ribadito che sarà quindi la comunità scientifica a indirizzare le scelte del governo. «Noi adesso stiamo dibattendo sul tema del vaccino obbligatorio, ma prima di allora - ha aggiunto due giorno fa - stiamo passando ad un altro grado, estendere il green pass e questo prendetelo come un segnale di buona fede di un governo che fa passaggi graduali per evitare di arrivare ad un'imposizione». Ma mentre in Italia la soluzione del rebus non è stata ancora trovata, negli Stati Uniti sono già passati ai fatti. Los Angeles si appresta a diventare il primo grande distretto scolastico americano a imporre l'obbligo di vaccino anti Covid a tutti gli studenti dai 12 anni in poi che frequentano lezioni in presenza. Il Board of Education si riunirà nelle prossime ore per votare la proposta, che dovrebbe essere approvata senza problemi visto l'ampio appoggio di cui gode. Il distretto scolastico di Los Angeles è il secondo più grande d'America con 600.000 studenti e l'imposizione dell'obbligo di vaccino potrebbe essere un importante precedente a livello nazionale. Non c'è dubbio che la risoluzione sarà approvata. Nelle dichiarazioni della scorsa settimana, la maggioranza dei membri del consiglio ha già affermato di essere favorevole o di propendere per tale requisito.

Vaccino obbligatorio a scuola per gli studenti dai 12 anni in su: Los Angeles verso l'approvazione

Vaccino obbligatorio, prima chi fa sport

Il distretto scolastico di LA si è mosso più velocemente e in modo più completo rispetto alla maggior parte degli altri. Secondo la proposta, i primi studenti interessati sarebbero quelli coinvolti in attività extrascolastiche come lo sport. La delibera prevede che gli studenti più giovani debbano ricevere la loro prima dose di vaccino non oltre 30 giorni dopo il loro 12° compleanno e la loro seconda dose entro e non oltre otto settimane dopo quel compleanno. Gli studenti di età pari o superiore a 12 anni dovrebbero ricevere la loro prima dose di vaccino entro il 21 novembre e la seconda entro il 19 dicembre, per iniziare il semestre successivo completamente immunizzati. Coloro che compiono 12 anni successivamente a quelle date avranno 30 giorni dopo il loro compleanno per ricevere la prima iniezione. L'ultimo giorno di lezione prima della pausa invernale è il 17 dicembre. Gli studenti torneranno in classe l'11 gennaio, ed entro il 10 gennaio, la prova della vaccinazione dovrebbe essere caricata e approvata nel programma del Pass giornaliero, ad eccezione degli studenti con esenzioni qualificate e approvate e ammissioni condizionate, afferma la proposta. Nella delibera si prendono in considerazione «esenzioni qualificate e approvate» all'obbligo, ma non sono specificati quali sono queste esenzioni e per chi. Le esenzioni potrebbero essere ottenute per motivi medici documentati. Il Daily Pass consente a uno studente di entrare nel campus e, fino ad ora, è servito a monitorare i risultati settimanali dei test del coronavirus. Genitori e studenti usano anche il pass per auto-segnalare se uno studente ha sintomi.

All Los Angeles public school children 12 and older would have to be fully vaccinated by January to enter campus — sooner for students involved in many extracurricular activities — under a proposal to be voted on Thursday by the Board of Education https://t.co/BJcFLPY180 — Los Angeles Times (@latimes) September 9, 2021

«Sicurezza al primo posto»

L'autorità scolastica di Los Angeles offre poi un'opzione di studio online (la nostra Dad) per coloro che rinunceranno a seguire le lezioni in presenza, ma finora solo una piccola percentuale di studenti l'ha scelta. I mesi che mancano all'entrata in vigore del requisito del vaccino consentiranno al distretto di condurre programmi educativi e di sensibilizzazione per le famiglie. Secondo il Dipartimento della salute della contea di Los Angeles, il 58% dei giovani di età compresa tra i 12 ei 18 anni del distretto ha già ricevuto almeno una dose di vaccino. Los Angeles Unified gestisce cliniche vaccinali nelle scuole e ha il più ampio programma di test scolastici della nazione: lo screening di tutti gli studenti e dei membri del personale viene effettuato settimanalmente. Le mascherine sono richieste per ogni individuo nel campus, sia all'interno che all'esterno, e i membri del personale devono essere vaccinati a meno che rientri in una delle eccezioni limitate per gravi condizioni mediche e particolari ma verificate credenze religiose. «Il nostro obiettivo è quello di mantenere gli studenti e gli insegnanti il ​​più sicuri possibile e in classe», afferma Nick Melvoin, membro del consiglio scolastico di Los Angeles. «È emerso un consenso medico e scientifico secondo cui il modo migliore per proteggere tutti nelle nostre scuole e comunità è la vaccinazione». La delibera rileva i recenti aumenti dei tassi di coronavirus dovuti alla variante Delta e afferma: «La percentuale di bambini ricoverati in ospedale dopo essere risultati positivi è aumentata in modo sproporzionato, indicando che i più piccoli corrono un rischio maggiore di contrarre la variante Delta a causa dell'elevata tasso di trasmissione con possibilità di sintomi a lungo termine. La malattia rappresenta una minaccia materiale per la salute e la sicurezza di tutti gli studenti all'interno della comunità ed è un'ulteriore minaccia per il successo del ritorno all'istruzione continua di persona».

Possibili battaglie legali

Il sindacato degli insegnanti della città, United Teachers Los Angeles, dall'inizio della pandemia ha spinto per misure di sicurezza rigorose e, durante l'ultimo anno accademico, ha deciso per un periodo più lungo di apprendimento a distanza. Los Angeles e altri distretti della California sono stati tra gli ultimi nel Paese a riaprire le aule e il sindacato continua a chiedere quarantene più aggressive per le persone esposte al virus. I primi dati sui contagi nelle scuole di Los Angeles quest'anno sono stati molto rassicuranti. Secondo un tracker del Los Angeles Times basato sui dati distrettuali, il 6 settembre nelle scuole erano stati identificati 1.620 casi attivi di Covid-19; solo 5 erano collegati a trasmissioni nel campus, in due scuole. Sebbene siano in genere gli Stati, non i singoli distretti, a imporre le vaccinazioni ai più giovani come condizione per l'iscrizione a scuola, dopo Los Angeles già altri distretti della California stanno pensando a tale soluzione. Ed è probabile che l'obbligo del vaccino per gli studenti over 12 porti a sfide legali. Il distretto scolastico di LA è stato già citato in giudizio più volte per le sue misure di sicurezza contro il Covid. Ma ad oggi, nessuno dei contenziosi ha ostacolato il distretto dall'imporre misure come l'obbligo a tutti gli studenti e personale scolastico di essere testati ogni settimana e richiedere a tutti i dipendenti di essere vaccinati. La Food and Drug Administration sembra sia favorevole a consentire i vaccini per i giovani dai 12 ai 15 anni, e dovrebbe concedere la piena approvazione nelle prossime settimane.