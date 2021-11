Austria, lockdown generale e vaccino obbligatorio da febbraio. Schallenberg: «Costretti da mancanza di solidarietà»

L'Austria ha imposto l'obbligo vaccinale a partire da febbraio 2022. Lo ha annunciato il cancelliere Alexander Schallenberg durante una conferenza stampa in Tirolo, dopo averne discusso con tutti i governatori regionali. Il Paese, inoltre, entrerà in lockdown generale da lunedì: durerà 20 giorni e poi proseguirà per i non vaccinati. «Nonostante mesi di impegno non siamo riusciti a convincere abbastanza gente a farsi vaccinare», si è rammaricato Schallenberg. «Ci sono troppe forze politiche che ci vanno contro», ha aggiunto parlando di un «attentato al sistema sanitario». Il governatore del Land Tirolo, Guenther Platter, ha spiegato che «dal primo febbraio scatterà l'obbligo vaccinale: solo così usciremo dal circolo vizioso».

Covid, in aumento terapie intensive (5,3%) e incidenza (98). Tutte le Regioni a rischio moderato: il report Iss. Bolzano e Friuli ai massimi

Austria in lockdown Schallenberg: «Costretti da mancanza di solidarietà»

«Non è stato facile prendere questa decisione, a nessuno piace adottare misure che limitano la libertà», ha aggiunto il premier affermano che questa decisione è necessaria perché «troppi tra di noi si sono comportati senza solidarietà». Schallenberg ha spiegato: «Ci sono troppe forze politiche che fanno campagna contro il vaccino, le conseguenze di questo sono terapie intensive intasate ed enorme sofferenza umana».

«La Germania è un unico grande focolaio »

«Tutta la Germania è un unico grande focolaio. Siamo in un'emergenza nazionale. Bisogna tirare adesso il freno di emergenza». Lo ha detto il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino con il ministro della Salute, Jens Spahn. Per Wieler l'imposizione del «2G» dove l'incidenza del tasso ospedaliero supera 3 pazienti ricoverati da Covid su 100 mila abitanti «non basta più» nella situazione attuale. I contatti vanno ridotti in modo massiccio, ha ripetuto anche oggi.

Francia, Macron: «Lockdown come Austria non serve»

Il lockdown delle persone non vaccinate contro il Covid-19, così come applicato in Austria, «non è necessario in Francia» ha assicurato il presidente Emmanuel Macron in un'intervista a La Voix du Nord, quotidiano locale francese. «I paesi che richiudono i non vaccinati - spiega il presidente francese - sono quelli che non hanno istituito il green pass. Si tratta di una misura che, quindi, non è necessaria in Francia». «Invece, penso che dobbiamo tutti diventare ambasciatori della vaccinazione. Le parole dei personaggi pubblici hanno dei limiti, lo vedo. Aiutatemi a convincere i reticenti, quelli che si sono rinchiusi in una sfiducia solitaria».

Terza dose inserita nel passaporto vaccinale in Gran Bretagna

Il sistema sanitario britannico (Nhs) inserisce da oggi nel suo passaporto vaccinale digitale anche l'indicazione sulla terza dose di rinforzo (booster) di vaccino anti Covid per chi l'ha ricevuta. Lo ha confermato oggi Sajid Javid, ministro della Salute del governo di Boris Johnson. Javid ha sottolineato che questa novità, in un momento di rimbalzo dei contagi in Europa renderà meno complicato viaggiare all'estero verso quei Paesi che, come Croazia e Austria, oltre che Israele, richiedono la certificazione della terza dose per consentire l'ingresso ai viaggiatori senza obbligo di quarantena cautelare. Nel Regno Unito il passaporto vaccinale, o Green Pass, non è peraltro al momento obbligatorio all'interno per l'accesso ad alcun evento o locali pubblico in Inghilterra; e solo in casi limitati in Galles e Scozia. Ma è comunque rilasciato online, in modo che chiunque si vaccini possa dimostrare di averlo fatto. Mentre è riconosciuto fra l'altro all'estero come prova della vaccinazione in tutti in Paesi dell'Ue, Italia compresa.