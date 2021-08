Vaccino, evitate 100 mila morti e 24 milioni di infezioni in Gran Bretagna: i dati del sistema sanitario nazionale

Giovedì 19 Agosto 2021, 16:32

La campagna vaccinale di massa ha permesso di evitare 100 mila morti e oltre 24 milioni di infezioni Covid in Gran Bretagna. A certificare le conseguenze positive della somministrazione del vaccino sulla popolazione britannica sono le stime aggiornate di Public Health England, organismo del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs).

«Indebolito legame tra infezione e malattia grave»

Si stima che i vaccini contro il Covid-19 abbiano evitato quasi 100.000 morti in Inghilterra, secondo i dati ufficiali. Le stime indicano un numero di decessi sventati - rispetto al rapporto contagi/morti delle prime ondate della pandemia - compreso fra 91.700 e 98.700 solo in Inghilterra; più di 100.000 spalmando la proiezioni pure sulle nazioni minori del Regno (Scozia, Galles, Irlanda del Nord). Le infezioni evitate dall'inizio della campagna vaccinale sono calcolate invece attorno a 25 milioni.

Le ultime stime indicano anche che sono stati evitati 82.100 ricoveri ospedalieri e fino a 24,4 milioni di infezioni. Il dottor William Welfare, direttore presso PHE, ha affermato «La pandemia non è finita, ma la vaccinazione sta indebolendo il legame tra infezione e malattia grave».

«I ragazzi di 16 e 17 anni possono ora unirsi ai milioni che hanno già ricevuto il vaccino: incoraggiamo i giovani ad accettare questa offerta non appena possono». Nel frattempo, dati separati dell'Ufficio per le statistiche nazionali mostrano che la maggior parte degli adulti nel Regno Unito potrebbe avere già anticorpi Covid-19. Si stima che nella settimana del 26 luglio, il 92,8% delle persone tra i 75 e i 79 anni in Inghilterra avesse gli anticorpi Covid-19, dato in calo rispetto al 94,4% del mese prima. Per le persone di età compresa tra 70 e 75 anni, la cifra è scesa dal 94,9% al 92,9% nello stesso periodo. Per gli ultraottantenni è sceso dal 92,9% al 92,4%.

In Usa 140 mila le morti evitate grazie al vaccino

In 5 mesi di campagna vaccinale (dalla seconda metà di dicembre fino alla seconda settimana di maggio) in Usa sono stati evitati quasi 140.000 decessi e 3 milioni di casi di Covid-19. È la stima che arriva da un lavoro condotto presso l'Indiana University e pubblicato sulla rivista Health Affairs. Gli esperti hanno usato i dati sui decessi per Covid in ogni stato Usa e i dati della campagna vaccinale da gennaio a maggio, stato per stato. In questo modo hanno calcolato quanti morti sarebbero avvenuti senza i vaccini e, sottraendovi i decessi realmente conteggiati nel periodo considerato, hanno stimato un risparmio in vite umane di quasi 140 mila individui, con un risparmio economico di oltre mille miliardi contro una spesa per sviluppo e produzione dei vaccini di 13 miliardi di dollari.

«Questi risultati supportano la messa in atto di politiche volte a espandere la campagna vaccinale a una più ampia fascia di popolazione», sottolinea Christopher Whaley, coordinatore del lavoro. «I nostri risultati suggeriscono che ulteriori sforzi per vaccinare la popolazione a livello globale sarà cruciale per raggiungere un controllo maggiore della pandemia COVID-19», conclude Sumedha Gupta, autore principale del lavoro.