Errori, ritardi e accuse. Un errore umano nella lavorazione rovina circa 15 milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson contro il Covid-19 negli Stati Uniti. Lo riporta il New York Times che racconta di quanto accaduto in uno stabilimento di Baltimora, nel Maryland.

Vaccini, Pfizer: «Efficacia del 100% nella fascia d'età tra i 12 e i 15 anni». Via ai test su bimbi 2-5 anni

«I lavoratori - riporta il quotidiano - hanno accidentalmente fuso gli ingredienti dei vaccini diverse settimane fa, rovinando circa 15 milioni di dosi del vaccino di Johnson & Johnson e costringendo le autorità di regolamentazione a ritardare l'autorizzazione delle linee di produzione dell'impianto».

Workers at a Baltimore plant manufacturing two coronavirus vaccines accidentally conflated the ingredients, contaminating up to 15 million doses of Johnson & Johnson’s vaccine and forcing regulators to delay authorization of the plant’s production lines. https://t.co/SQ4XgzmSiL

— The New York Times (@nytimes) April 1, 2021