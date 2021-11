Vaccini, via libera dell'Aifa a booster J&J: seconda dose dopo 6 mesi con Pfizer o Moderna

Mercoledì 3 Novembre 2021, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 13:29

Oltre un milione e mezzo di italiani che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid monodose Johnson&Johnson potranno fare una seconda dose con un vaccino a mRna, cioè Pfizer o Moderna. E potranno farlo a 6 mesi dalla prima somministrazione. È arrivato il via libera dalla Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Aifa, riunita da questa mattina: parere favorevole alla dose "booster" con un vaccino a mRna a partire da 180 giorni dalla prima dose con il vaccino J&J. Nel pomeriggio arriverà il via libera dell'Agenzia italiano del farmaco (Aifa). Tenendo conto che le prime somministrazioni sono partite in aprile, la nuova dovrebbe presumibilmente cominciare da subito.