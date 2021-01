Tra il 2000 e il 2030 le vaccinazioni avranno evitato 69 milioni di decessi, di cui 37 milioni tra il 2000 e il 2019. Questi i risultati pubblicati dalla rivista scientifica “The Lancet” nell'ambito di una ricerca sugli scenari di copertura vaccinale per dieci patogeni: virus dell'epatite B, Haemophilus influenzae di tipo B, papillomavirus umano, encefalite giapponese, morbillo, Neisseria meningitidis sierogruppo A, Streptococcus pneumoniae , rotavirus, rosolia e febbre gialla.

Di fronte all'espansione negli ultimi due decenni dei programmi di vaccinazione infantile nei paesi a basso e medio reddito, The Lancet ha deciso di quantificare l'impatto sulla salute di queste campagne sulle condizioni di salute della popolazione. Lo ha fatto stimando i decessi e gli anni di vita persi a causa di disabilità (DALY) evitati dai vaccini contro dieci patogeni in 98 paesi tra il 2000 e il 2030. I risultati della ricerca mostrano come l'aumento della copertura vaccinale e l'introduzione di nuovi vaccini abbiano avuto un impatto importante nella riduzione della mortalità.

Nello studio, 16 gruppi di ricerca indipendenti hanno fornito stime delle patologie nell'ambito di una serie di scenari di copertura vaccinale per dieci patogeni: virus dell'epatite B, Haemophilus influenzae di tipo B, papillomavirus umano, encefalite giapponese, morbillo, Neisseria meningitidis sierogruppo A, Streptococcus pneumoniae , rotavirus, rosolia e febbre gialla. Utilizzando dati demografici standardizzati e la copertura vaccinale, l'impatto dei programmi di vaccinazione è stato determinato confrontando le stime del modello da uno scenario controfattuale senza vaccinazione con quelle da uno scenario di vaccinazione segnalato e previsto.

La ricerca stima che la vaccinazione dei dieci patogeni selezionati tra il 2000 e il 2030 avrà evitato 69 milioni di decessi, di cui 37 milioni tra il 2000 e il 2019. Dal 2000 al 2019, ciò rappresenta una riduzione del 45% dei decessi rispetto allo scenario controfattuale di non vaccinazione. La maggior parte di questo impatto si concentra in una riduzione della mortalità tra i bambini di età inferiore ai 5 anni (riduzione del 57%), in particolare da morbillo.

Lo studio prevede che nel corso della vita delle generazioni nate tra il 2000 e il 2030, 120 milioni di morti saranno evitate con la vaccinazione, di cui 58 milioni grazie al vaccino contro il morbillo e 38 milioni grazie alla vaccinazione contro l'epatite B.

Si prevede poi, secondo la ricerca, che la riduzione della mortalità sarà ancora più significativa nei prossimi decenni, se i progressi nell'aumento della copertura saranno sostenuti.

