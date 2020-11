Vaccino, attivo gruppo di lavoro per catena della distribuzione

L'Italia si comincia a muovere in vista dell'arrivo del vaccino contro il Covid. Un gruppo di lavoro sui vaccini anti covid composto da 15 esperti, è attivo dal 4 novembre per organizzare la logistica della distribuzione in tutte le regioni Italiane. Il gruppo è coordinato dal direttore alla prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. Al suo interno ci sono rappresentanti del ministero della Salute, dell'Iss e altri esperti esterni che si dovranno occupare di tutto il piano, dal trasporto alla conservazione, fino all'arrivo ai medici che lo somministreranno ai cittadini. Il piano, si apprende, vedrà anche il coinvolgimento delle Regioni.

