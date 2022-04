Lunedì 4 Aprile 2022, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 16:35

Potrebbe arrivare dalla Francia il vaccino “pan-Covid”, in grado di essere efficace contro tutte le varianti. L’azienda biotecnologica parigina LinkinVax ha stretto una collaborazione con Gtp Bioways per il suo sviluppo.

La tecnologia

L'innovativa tecnologia di LinKinVax si basa su un anticorpo monoclonale che colpisce direttamente le cellule dendritiche, che svolgono un ruolo fondamentale nello stimolare e regolare le risposte immunitarie all'interno del sistema immunitario.

Questo vaccino di seconda generazione è unico perché prende di mira sia sequenze di Sars Cov-2 e delle sue varianti, sia altre sequenze comuni che sono presenti in altri virus della stessa famiglia, con l'obiettivo di indurre risposte immunitarie estese e durature.

Il ritrovato è base proteica e, secondo l'azienda francese, utilizza una tecnologia in grado di supportare elevati volumi di produzione e una logistica compatibile con la vaccinazione su larga scala.

Come funziona

La piattaforma vaccinale di LinkinVax è costruita attorno a un anticorpo monoclonale, che viene fuso con regioni di agenti patogeni di interesse, mirando alla molecola Cd40 espressa dalle cellule dendritiche. Tre prodotti sono in fase di sperimentazione clinica o stanno per entrare in sperimentazione: un vaccino profilattico per l'Hiv (attualmente in fase I), un vaccino contro Sars Cov-2 che copre le varianti di interesse e un vaccino terapeutico per il papillomavirus.

Per il prodotto, però, c'è ancora da aspettare un po'. «Il nostro obiettivo è avviare le sperimentazioni cliniche a metà del 2023 e dare un contributo a lungo termine alla gestione dei rischi sanitari ed economici che la pandemia comporta», spiega André-Jacques Auberton-Herv, presidente e co-fondatore di LinKinVax.