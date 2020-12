Vaccino Covid, dalla Pfizer partono i primi camion: distribuiranno 6.4 milioni di dosi negli Usa

Sono partiti negli Stati Uniti i camion che trasportano le prime dosi del vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech. Le immagini dei tir che lasciano domenica mattina lo stabilimento di Portage, nel Michigan, hanno rapidamente fatto il giro del mondo. Dalla Pfizer fanno sapere di poter distribuire 6.4 milioni di dosi in tutti gli Stati Uniti, con la campagna di vaccinazione pronta a partire già da oggi. Le autorità sanitarie statunitensi hanno scelto di dare la priorità agli operatori sanitari e i residenti delle case di cura. Le spedizioni saranno scaglionate e distribuite nei 50 stati in base alla popolazione aduta. Gli Usa sono il Paese più colpito al mondo dalla pandemia, con oltre 16 milioni di casi e 297.000 morti.

Minutes ago, trucks filled with #coronavirus vaccines departed the @pfizer facility in Portage, Mich., headed for distribution centers and airports. Crowds who gathered outside the facility cheered the departing @FedEx and @UPS trucks. https://t.co/F29rcw6WcV pic.twitter.com/ZsTG2h5vJI

— Detroit Free Press (@freep) December 13, 2020