​Covid, in arrivo il vaccino universale contro più varianti: ecco da quando sarà disponibile

Gli scienziati sono più vicini allo sviluppo di un vaccino universale contro il Covid, potenzialmente capace di offrire una protezione ad ampio spettro contro più varianti attuali e future: è la promessa che arriva da un lavoro pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine e condotto presso la Wuhan University in Cina.

Variante Gryphon, allarme negli Stati Uniti. «In un solo mese crescita dal 4% al 41% dei contagi totali»

Gli scienziati cinesi hanno sviluppato un nuovo antigene vaccinale soprannominato «Span», contenente le parti della proteina spike che sono rimaste conservate nel tempo, risultando uguali tra le recenti varianti di SARS-CoV-2, suggerendo che Span. potrebbe servire come vaccino pan-protettivo per le varianti esistenti e per le minacce future. Gli scienziati sono giunti a questo risultato ispirandosi alla dinamica evolutiva del SARS-CoV-2, ovvero hanno analizzato in modo approfondito più di 11 milioni di sequenze di SARS-CoV-2, nonché l'infettività e la capacità di evasione dal sistema immunitario di 54 pseudovirus e varianti di SARS-CoV-2.

A new study, published Wednesday in the journal Science Translational Medicine , shows that for some people, their body's immune response becomes dysregulated, even after the virus can no longer be detected by laboratory tests.



