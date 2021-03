25 Marzo 2021

di Diodato Pirone

(Lettura 3 minuti)







Chi l'avrebbe mai detto? Per una volta il Centro-Sud sta battendo il Nord. In fatto di vaccinazioni alcune grandi Regioni meridionali, Campania, Abruzzo, Puglia e Lazio sono in testa alla classifica mentre alcune di quelle del Nord, Lombardia e Liguria, sono in fondo. Ma questa è solo la punta dell'iceberg, perché dopo la pandemia le Regioni italiane non saranno più le stesse. Da anni non si ascoltavano parole così dure di un presidente del Consiglio sul comportamento delle amministrazioni periferiche: "Alcune Regioni - ha detto Mario Draghi - non si curano dei loro anziani ma hanno dato attenzione a diverse categorie". Una sciabolata inferta mentre sono roventi le polemiche sull'inefficienza della Lombardia emersa con diversi pasticci sui mancati avvisi ai migliaia di cittadini che dovevano vaccinarsi.

Ma che cosa emerge da un'analisi più accurata dei numeri delle vaccinazioni? Come detto, alcune Regioni stanno distribuendo bene le dosi di cui dispongono. Campania, Abruzzo, Puglia, Lazio, Emilia Romagna e Marche ieri sera avevano dato fondo alle loro fiale in una percentuale fra l'87 e l'88%. Le quattro in fondo alla classifica ieri erano la Lombardia (81%), la Liguria (73,7%) la Calabria (73,1%) e la Sardegna ultima con il 72,6%.

Il giudizio sulla qualità del servizio offerto dalle Regioni però non può essere solo quantitativo.

Le Regioni

La battaglia dei vaccini sta facendo emergere comportamenti e spessori morali assai diversi fra le diverse amministrazioni. La Regione Lazio, ad esempio, non è stata solo la prima (8 febbraio) ad avviare le prenotazioni dei nonni con più di 80 anni ma ha seguito le indicazioni dei due governi (Conte e Draghi) concentrando le somministrazioni prima negli ospedali e poi fra i docenti e i militari senza cedere alle richieste di diverse categorie. Il risultato è notevole, compatibilmente con le fiale a disposizione, perché su 5,8 milioni di abitanti della Regione risultavano vaccinati 305 mila anziani e 92 mila docenti. La Lombardia che ha 10 milioni di abitanti, cioè il 40% in più del Lazio, aveva vaccinato a ieri sera 370 mila over80 (il 20% in più del Lazio) e 101 mila professori (+10% rispetti a quelli residenti nel Lazio). Anche la Campania è molto avanti con i prof. avendone protetti quasi 100.000, quasi il 100% della categoria.

Con chi ce l'aveva Draghi quando ha detto che alcune Regioni non proteggono a sufficienza i loro anziani? Soprattutto con Liguria, Sardegna e Calabria che sono le ultime nella graduatoria delle vaccinazioni ma anche con la Toscana che ne ha vaccinati solo 97.000 su 305.000. La Toscana ha fatto un errore clamoroso pensando che il vaccino anti-Covid potesse essere inoculato dai medici di famiglia come il più semplice vaccino anti-influenzale. Invece molti medici di famiglia non hanno aderito alla campagna anti-Covid e molti ultranovantenni non ce la fanno a recarsi presso gli studi medici.

La Liguria avendo un maggior numero di anziani rispetto alla media nazionale ha ricevuto finora più vaccini di altre regioni e ne ha protetto finora 98.000 sui suoi 146.000 over80 (il 67% del totale) ma ha aperto da pochissimo tempo le somministrazioni per i docenti, dei quali solo 5.000 risultano aver ricevuto la prima dose del farmaco anti-Covid. La Sardegna ha iniziato con un ritardo molto grave a vaccinare i suoi anziani e finora ha effettuato solo 42.000 iniezioni ai suoi 111.000 over 80 raggiungendone appena il 38%. Siamo a poco più della metà della media nazionale. Anche qui pochi gli insegnanti protetti: appena 6.600. Infine la Calabria: 55.000 vaccini su 129.000 cittadini oltre gli 80 anni (42%) e solo 7.500 insegnanti protetti.

Ormai da settimane è nelle ultime posizioni della classifica delle somministrazioni. E c'è di più: i sistemi sanitari del Sud per una volta stanno reggendo la prova. Fra le grandi Regioni quelle che stanno vaccinando di più sono la Campania, l'Abruzzo, la Puglia e il Lazio. Oltre che sulle somministrazioni la Campania ha retto anche sulle la seconda ondata ha colpito un po' tutte le Regioni italiane. Che cosa sta succedendo?