Vaccino Covid, Arcuri: «Ecco il piano, 1.500 gazebo a forma di fiore nelle piazze»

Sarà un fiore, una primula, il simbolo della campagna dei vaccini anti-covid che partirà a metà gennaio. Il simbolo è stato presentato dall'architetto Stefano Boeri - che lo ha realizzato - nel corso di una conferenza stampa con il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. «L'italia rinasce con un fiore» è lo slogan che accompagna il simbolo e che sarà presente in tutta la campagna. «Questa idea di una primula che ci aiuti ad uscire da un inverno cupo è il messaggio che vogliamo dare - ha detto Boeri - il fiore è il segnale di inizio della primavera, un simbolo di serenità e rinascita». Arcuri ha aggiunto: «Auspico con tutta la forza che ho che questa comunità possa ritrovarsi intorno a questo simbolo della rinascita, come anche slogan della campagna».

«Lavoriamo per iniziare vaccinazioni da metà gennaio»

«Stiamo lavorando senza sosta perché la vaccinazione inizi da metà gennaio», ha affermato Arcuri ribadendo che i primi ad essere vaccinati saranno operatori sanitari e personale e ospiti delle Rsa. «I numeri delle persone da vaccinare nelle diverse regioni saranno perfezionati in queste ore» ha aggiunto.

«Due giorni fa abbiamo lanciato la call, per chiedere come se fossimo in guerra una sorta di chiamata le armi, a 3.000 medici e 12.000 infermieri per darci una mano in questa campagna» andando a «popolare questi fiori, queste primule che saranno nelle piazze italiane dove tutti coloro che lo vorranno potranno andarsi a vaccinare».

Gazebo a forma di fiore nelle piazze

Saranno 1.500 gazebo a forma di fiore, come il simbolo della campagna, i luoghi dove verranno somministrate le dosi nella seconda fase della campagna per i vaccini anti covid. I gazebo, hanno spiegato il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e l'architetto Stefano Boeri, saranno collocati in tutta italia, nelle piazze delle città, davanti agli ospedali e anche nei campi sportivi. La campagna informativa per invitare gli italiani a vaccinarsi - oltre agli spot su radio, tv, siti web e social, prevede anche la realizzazione di totem informativi davanti agli ospedali, nei parchi, negli uffici pubblici e nelle scuole.

