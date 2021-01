Vaccino Covid, Italia prima in Europa per numero vaccinati: la lista dei 10 paesi più virtuosi

Con oltre 322 mila vaccinati (0,51% della popolazione totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Europea per percentuale di popolazione sottoposta al vaccino contro il Covid e all'ottavo posto nella classifica mondiale. É quanto emerge dall'attività di ricerca raccolta nel sito Our World in Data, le cui fonti sono i ministeri della Salute dei vari Paesi.

Moderna, via libera Ema al vaccino. Prime dosi in Italia la prossima settimana

Daily COVID-19 vaccine doses administered per million people (7-day average): 🇮🇱 Israel 14,498

🇪🇸 Spain 1,209

🇩🇰 Denmark 1,069

🇺🇸 United States 1,025

🇬🇧 United Kingdom 639

🇩🇪 Germany 470

🇲🇽 Mexico 38 Our database: https://t.co/3imP7PqURn — Our World in Data (@OurWorldInData) January 6, 2021

Ai primi dieci posti, nell'ordine, ci sono Israele che ha sottoposto alla vaccinazione il 17,14% della popolazione, Emirati Arabi (8,35%), Bahrain (4,02%), Stati Uniti (1,6%), Gran Bretagna (1,39%), Danimarca (1,09%), Russia (0,55%), Italia (0,51%), Germania (0,44%) e Canada (0.43%).

Diversa la classifica per quanto riguarda il numero di dosi somministrate, che vede al primo posto gli Stati Uniti con 5,31 milioni di iniezioni, seguita da Cina con 4,5 milioni e Isreaele con 1,48 milioni. Anche in questa classifica l'Italia è all'ottavo posto con 322,943 vaccinazioni effettuate in data 7 gennaio 2021.

