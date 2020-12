Vaccino, Locatelli: «Italia pronta ad acquisire dosi aggiuntive Pfizer e Moderna, ma attraverso meccanismo europeo»

L'Italia sta cercando di acquisire dosi aggiuntive di vaccino anti-Covid su altre piattaforme vaccinali, «ma sempre attraverso il meccanismo europeo di acquisizione dei vaccini». Lo spiega all'Ansa il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Quanto all'acquisto di dosi aggiuntive direttamente dalle aziende con un meccanismo bilaterale, come fatto dalla Germania con Pfizer-BioNTech, questa ipotesi, ha detto, «non mi risulta».

APPROFONDIMENTI PRIMOPIANO Il Vax Day in tutta Europa, all’Italia è destinato il 13,46% di... POLITICA Conte: «Per dare il buon esempio mi farei vaccinare subito, ma... SALUTE Conte: «Non valutiamo vaccinazione obbligatoria»

Dosi aggiuntive da Pfizer e Moderna

Il procurement con iniziativa europea, ovvero il meccanismo europeo per l'acquisizione dei vaccini, spiega Locatelli, «ha infatti particolare valore, perchè documenta la capacità del nostro continente di agire in maniera coordinata e sinergica, a tutela di tutti gli Stati». È quindi «importante - ha aggiunto il presidente del Consiglio superiore di sanità - che tutte le iniziative per avere dosi addizionali di vaccino vengano prese a livello europeo». Quelle di Moderna e Pfizer-BioNTech sono le piattaforme vaccinali alternative dalle quali l'Italia punta ad acquisire dosi aggiuntive di vaccino anti-Covid attraverso il meccanismo di acquisizione europeo, dopo lo slittamento dei tempi per l'approvazione da parte dell'ente europeo per i farmaci Ema del candidato vaccino di Oxford-AstraZeneca. Al momento, ha aggiunto Locatelli, non si stanno considerando le piattaforme vaccinali russa e cinese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA