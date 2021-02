Covid, contagi in calo tra gli over 80 e il personale sanitario da metà gennaio. Iss: è l'effetto vaccini

Dalla seconda metà di gennaio netto calo di casi di Covid per la popolazione di età superiore agli 80 anni. «A partire dalla seconda metà di gennaio si osserva un trend in diminuzione del numero di casi negli operatori sanitari e nei soggetti di età maggiore o uguale a 80 anni, verosimilmente ascrivibile alla campagna di vaccinazione in corso». È quanto segnala l'Istituto superiore di sanità, nell'aggiornamento nazionale del 24 febbraio sull'epidemia di Covid 19. Un dato che l' Iss evidenzia anche postando un grafico su Twitter. «La curva epidemica dei casi riportati come operatori sanitari e la curva dei casi non riportati come operatori sanitari hanno avuto un andamento molto simile fino alla seconda metà di gennaio - si legge nel passaggio del report che spiega la figura - quando le due curve hanno iniziato a divergere, mostrando un trend visibilmente in calo per gli operatori sanitari a fronte di un trend stazionario, con tendenza a un lieve aumento dall'8 febbraio».

Vaccino, gli effetti sugli over 80

L'Iss sottolinea con un altro tweet anche l'andamento dei casi nella popolazione 80enne e over 80, postando un grafico che nel rapporto viene commentato così: «Analizzando il numero di casi di infezione da Sars-CoV-2 nella popolazione suddivisa per fascia di età inferiore a 80 anni e maggiore o uguale a 80 anni, si osserva un andamento molto simile nelle due fasce fino alla seconda metà di gennaio e successivamente un netto calo nella popolazione di età maggiore o uguale a 80 anni». «Un'ulteriore diminuzione del numero di casi e della gravità dello stato clinico in questa fascia di età sono attese nelle prossime settimane - si legge - in risposta all'aumento della copertura vaccinale».

Le parole di Roberto Burioni

«In ritardo, ma le buone notizie arrivano anche dall'Italia non solo da Israele. Sbrighiamoci!». Così il virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commenta su Twitter una segnalazione dell'Istituto superiore di sanità ( Iss), che indica «dalla seconda metà di gennaio» un «netto calo» dei casi di Covid-19 «per la popolazione di età maggiore o uguale a 80 anni». L' Iss prospetta inoltre una «attesa diminuzione» di «numero di casi e gravità dello stato clinico, in risposta all'aumento della copertura vaccinale».

