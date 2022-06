Vaccino anti-Covid ai bambini dai 6 mesi d'età: negli Usa arriva l'ok a Moderna e Pfizer

Vaccino anti-Covid anche per i più piccoli. Negli Stati Uniti il Center for disease control and prevention (Cdc), l'agenzia sanitaria, ha votato all'unanimità a favore della raccomandazione dei vaccini Pfizer e Moderna per i bimbi a partire dai 6 mesi. La campagna vaccinale per i bambini piccoli, secondo la Casa Bianca, potrebbe cominciare già la prossima settimana.

I dati indicano che i vaccini sono sicuri per i più piccoli e proteggono dai rischi di sviluppare malattia grave. Dubbi - come peraltro per gli adulti - rimangono sulla capacità dei vaccini di prevenire l'infezione stessa con le varianti del Covid che ora dominano i contagi.