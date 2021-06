Vaccino, allergia ai pollini e asma, Minelli: «Posticipare dosi se sintomi gravi, ma nessuna controindicazione»

Il vaccino anti-Covid è compatibile con l'allergia ai pollini e altri disturbi come l'asma? Ci sono delle controindicazioni? L'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di Medicina personalizzate, risponde a chi continua ad avere dei dubbi e deve ancora immunizzarsi: «I vaccini attualmente disponibili non sono controindicati nei soggetti allergici, tanto più a fronte della considerazione basica che mai un'eventuale reazione avversa al vaccino (di qualunque vaccino si tratti) verrà promossa dalle IgE e cioè dalle cellule protagoniste della risposta immunitaria ai pollini», sottolinea all'Adnkronos Minelli.

APPROFONDIMENTI ITALIA Contagiato dopo il vaccino, cosa succede? LO STUDIO Covid, ecco perché rischiamo più malati di... IL FOCUS Cosa succede se non mi vaccino?

Cosa succede se non mi vaccino? Rasi: «Obbligo vaccinale a settembre e limitazioni senza Green Pass»

L'immunologo suggerisce che «per i soggetti allergici con importante sintomatologia acuta si può pensare ad una posticipazione dell'eventuale vaccinazione di qualche settimana». «Quando parliamo di allergie stagionali ci riferiamo più frequentemente a patologie di tipo respiratorio, e cioè riniti, rinocongiuntivi, asma o 'equivalenti asmaticì del tipo tosse, magari associata a respiro sibilante con affanno o 'fame d'arià. Si tratta - scende nel merito l'immunologo - di patologie che hanno indubbiamente un forte impatto sulla popolazione considerando che, secondo fonti aggiornate e accreditate, in Italia circa la metà della popolazione soffrirebbe di allergie respiratorie con un trend in aumento costante. D'altro canto, specifiche proiezioni epidemiologiche avviate già nel 2006 e attestanti, all'epoca, un'incidenza di allergopatie respiratorie stimata al 30% della popolazione, ne prevedevano un potenziale incremento del 5% ogni 5 anni».