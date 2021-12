Vaccino con dose booster ai bambini, Locatelli da Fazio: «Al momento dai 18 anni in su»

Vaccino con dose booster ai bambini? Franco Locatelli fa chiarezza a Che Tempo che fa, ospite di Fabio Fazio: «Al momento dai 18 anni in su». Queste le parole del coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità, rispondendo a una domanda sulla dose di richiamo per la fascia 12-17 anni: «Per il momento abbiamo peraltro tutta quella fascia di età che non è neanche sostanzialmente ai 5 mesi (dal ciclo completo di vaccinazione, ndr.) - ha detto Locatelli -. Vediamo quanto dura la protezione in quella fascia di età e poi ne ragioneremo, ma al momento l'Aifa ha approvato solo dai 18 anni in su».

<h2>Dose booster</h2>

«Cominciamo a coprire con la dose booster le popolazioni più fragili - ha aggiunto Locatelli -. Siamo al 58% sopra gli 80 anni, a 26% tra 70 e 79 anni e al 21% sopra i 60 anni e sono dei dati assolutamente ragguardevoli; siamo a 8,5mln di dosi booster somministrate a dimostrazione che la macchina coordinata dal generale Figliuolo funziona perfettamente». Ieri ci sono state «442mila vaccinazioni e 30mila prime dosi. Sostanzialemmte da una settimana il triplo delle somministrazioni di prime dosi».

Effetto Super Green pass? «Evidentemente», ha risposto Locatelli che ha auspicato che questo numero «possa incrementarsi ulteriormente. Perchè non dobbiamo dimenticarci che abbiamo un milione e 350 mila over 60 non vaccinati. Vaccinatevi vogliatevi bene!», ha esortato.