Vaccino bambini, i pediatri: «Immunizzateli due volte, contro Covid e influenza: un doppio regalo di Natale»

Il vaccino contro il Covid come regalo di Natale, quelllo contro l'influenza per la Befana. Lo dice con una battuta Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps): «Al vaccino anti-Covid come regalo di Natale per i bimbi di 5-11 anni se ne dovrebbe aggiungere un altro: il vaccino contro l'influenza. Magari per l'Epifania». Ma il messaggio è serio: «Vacciniamo i bambini contro questi due "diavoli" virali e toglieremo dalla circolazione una grande fetta di problemi - spiega all'Adnkronos Salute - Perché fuori resterebbero così solo i virus più irrisori. Male non fa. Quest'anno infatti i patogeni hanno rialzato la testa», con la ripresa della vita sociale dei più piccoli.

Per questo Di Mauro propone per i 5-11enni un «doppio regalo». Due vaccini per dare loro «una maggiore serenità, e proteggere» la loro routine, «attività importanti come la scuola». Il vaccino contro l'influenza può giocare un ruolo altrettanto importante, sostiene il presidente Sipps, insieme all'anti-Covid per il quale in questi giorni si stanno aprendo le prenotazioni. «Avere la febbre a 39, che sia per influenza o per Covid, fa scattare in ogni caso tutto il sistema dei controlli, e delle quarantene in caso di contagio da Sars-CoV-2. Togliendo questi due elementi importanti in termini di impatto, portiamo al minimo le sindromi a rischio. Ricordo che anche l'influenza non è banale, specie quest'anno».