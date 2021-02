Vaccino Astrazeneca: «Rallenta il Covid, fino a 3 mesi di intervallo tra le due dosi». Burioni: brutte notizie per i pessimisti

«Il Vaccino Oxford Astrazeneca è efficace nel rallentare in maniera sostanziale il contagio oltre che a proteggere dal virus Covid» È quanto rivela uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Oxford. Secondo lo stesso Ateneo brittanico, inoltre, il vaccino anti Covid di AstraZeneca mantiene la sua efficacia anche con un intervallo fino a «tre mesi» tra prima dose e il secondo richiamo.

Nello studio si legge «i programmi di vaccinazione volti a vaccinare un'ampia percentuale della popolazione con una singola dose, con una seconda dose somministrata dopo un periodo di 3 mesi è una strategia efficace per ridurre la malattia e può essere la soluzione ottimale per il lancio di una pandemia vaccino quando le scorte sono limitate a breve termine».

Lo studio è il primo a dimostrare l'efficacia di uno dei vaccini attualmente in distribuzione nel rallentare i contagi. I ricercatori - secondo quanto riporta il New York Times - hanno misurato l'impatto della trasmissione sottoponendo a tampone ogni settimana persone che avevano ricevuto il vaccino. Se il virus non è presente, anche se una persona è infetta, non può comunque diffonderlo.

E i ricercatori hanno trovato una riduzione del 67% dei tamponi positivi fra i vaccinati. I risultati, che devono ancora essere peer-reviewed, sono stati accolti con grande soddisfazione da ministro britannico per la Sanità, Matt Hancock, che li ha definiti «assolutamente superbì. I ricercatori hanno anche scoperto che una singola dose del vaccino ha un'efficacia del 76% nel prevenire il Covid-19. Le misurazioni sono state prese a distanza di tre mesi dall'iniezione scartando le prime tre settimane necessarie al vaccino per avere effetto.

Il commento di Roberto Burioni

«Brutte notizie per i pessimisti» commenta su Twitter la notizia Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano. «Il vaccino Astra-Zeneca, con una differente modalità di somministrazione, sembra funzionare molto meglio, riducendo pure la trasmissione. Il cerchio intorno al virus si sta chiudendo» conclude nel post.

Brutte notizie per i pessimisti. Il vaccino Astra-Zeneca, con una differente modalità di somministrazione, sembra funzionare molto meglio, riducendo pure la trasmissione. Il cerchio intorno al virus si sta chiudendo. https://t.co/YtztDHfK8T — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) February 3, 2021

