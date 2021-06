Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa, ha convocato una riunione urgente per quanto riguarda il numero superiore al previsto di ragazzi che hanno avuto un'infiammazione cardiaca dopo aver ricevuto i vaccini Pfizer e Moderna. La riunione arriva solo una settimana dopo che Israele ha affermato di aver trovato un collegamento tra i casi e Pfizer.

Il CDC, così come altri regolatori sanitari in tutto il mondo, ha studiato i collegamenti tra i casi di infiammazione cardiaca e i vaccini Covid-19 da quando Israele ha riferito - la scorsa settimana - di aver trovato un probabile collegamento nei giovani uomini dopo la seconda dose di Pfizer. La riunione di emergenza del si terrà il 18 giugno e affronterà i 226 casi plausibili di infiammazione cardiaca nei giovani - che colpiscono principalmente adolescenti e giovani uomini - dopo aver ricevuto le loro seconde dosi dei vaccini Pfizer e Moderna.

CDC calls urgent meeting to investigate 226 cases of heart inflammation in teen boys after having Pfizer or Moderna shots - just one week Israel reported a link and other health regulators launch probes https://t.co/CY4XfqaAaO

