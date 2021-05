Vaccini, terapia contro le trombosi. Studio italiano: «Riduce danni e mortalità»

​Vaccini, è stata sperimentata una terapia contro le trombosi in grado di «ridurre danni e mortalità». Condotto dall'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze il primo studio italiano su una paziente, ora in buone condizioni, colpita da trombosi a seguito di vaccino anti Covid a vettore virale, come ad esempio, il vaccino AstraZeneca o il vaccino Johnson&Johnson.

Reazione allergica

Nei mesi scorsi la donna, dopo aver ricevuto la prima dose, ha accusato una rara reazione allergica con effetti di coagulazione sul sangue. Ricoverata fuori regione, è stata seguita a distanza dai medici fiorentini, che, spiega l'Aou, l'hanno salvata grazie alle terapie messe a punto.

La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica internazionale 'Blood Transfus', ha contribuito a mettere a punto protocolli diagnostici per affrontare i casi di trombosi post vaccino anti Covid. «La definizione di protocolli diagnostici e terapeutici adeguati applicati tempestivamente - spiega Rossella Marcucci, direttrice delle malattie aterotrombotiche di Careggi - è in grado di ridurre nettamente i danni e la mortalità nei rarissimi casi di reazione allergica sulla coagulazione, segnalati nei mesi scorsi in Europa».

«Come dimostra il nostro studio - aggiunge Marcucci - è di fondamentale importanza la disseminazione dei protocolli nell'ambito del Sistema sanitario nazionale e l'identificazione dei centri di riferimento per assicurare a tutti i pazienti buone probabilità di superare indenni gli effetti di questa rara reazione allergica. Un motivo in più per affrontare serenamente la vaccinazione contro il Covid-19».

