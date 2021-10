Vaccini, prime dosi dimezzate in 7 giorni: da poco più di 345 mila a meno di 184 mila

Venerdì 29 Ottobre 2021, 20:08 - Ultimo aggiornamento: 20:14

Prime dosi di vaccino anti-Covid dimezzate rispetto alla scorsa settimana: tra il 23 e il 29 ottobre sono state fatte poco più di 184 mila prime dosi di vaccino anti-Covid, poco più di 26 mila al giorno. Il dato è contenuto nell'ultimo report del governo appena pubblicato dal quale emerge che, rispetto alla settimana scorsa, il numero di prime dosi si è dimezzato: erano poco più di 345 mila quelle somministrate tra il 16 e il 22 ottobre, sono 184.531 dal 23 al 29 ottobre.

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Covid, ecco il vaccino-cerotto monodose e low cost: Hexapro si... ECONOMIA Covid, monitoraggio ISS-Min.Salute: dati sui contagi in aumento,... COVID Covid, Crisanti: «Chi ha fatto il vaccino Johnson &... COVID19 Bollettino Covid, oggi 29 ottobre 2021: 5.335 contagi e 33... I DATI Covid Lazio, bollettino oggi 29 ottobre: 583 nuovi positivi... IL FOCUS Green pass, chi attende il rilascio come andrà al lavoro?... COVID19 Vaccini, Speranza: "Devono essere considerati bene pubblico...

Dopo terza dose Green pass con validità 12 mesi: le Faq del governo sul certificato verde

Covid, Crisanti: «Chi ha fatto il vaccino Johnson & Johnson a giugno è scoperto dalla protezione»

Le fasce d'età

In base ai dati contenuti nel report, la fascia d'età in cui è presente il maggior numero di italiani che non hanno alcuna protezione contro il Covid è quella tra i 40 e 49 anni: 1.505.945, pari al 17,14% degli 8.786.975 totali in questa fascia. Numeri e percentuali alte anche tra i 30-39enni, dove sono 1.167.979 senza la prima dose, il 17,19%, tra i 50-59 enni, con 1.276.043 italiani pari al 13,22%, e tra i 12-19, anche se per questa fascia le somministrazioni sono partite molto più tardi (sono 1.296.292 quelli senza protezione, il 28,01% del totale). Meglio, invece, le vaccinazioni tra i 20-29enni, dove sono 734.801 quelli non immunizzati, una percentuale del 12,22%. Tra le fasce più a rischio, infine, senza la prima dose ci sono 216.364 over 80 (il 4,74% del totale di questa fascia), 458.533 settantenni (il 7,62%) e 772.550 sessantenni (il 10,23% del totale).