Molte persone che hanno ricevuto il vaccino Covid-19 non hanno potuto fare a meno di condividere la loro eccitazione - e soprattutto le schede di vaccinazione - sui social. Ma polizia e medici sconsiglia di farlo per due ottime ragioni. Il primo: le carte contengono informazioni personali, «come il tuo nome, la data di nascita e dove sei stato vaccinato», quindi pubblicarle online «potrebbe renderti vulnerabile al furto di identità». Questo comportamento è ancora più rischioso «se hai impostazioni di privacy permissive sui tuoi profili social», hanno speigato anche alcune associzioni no profit.

Don't share your COVID-19 vaccination card on social media, experts warn. https://t.co/lrr7KzrVIr

Il secondo motivo è impedire ai truffatori di creare false carte vaccinali, ha detto l'organizzazione Better Business Bureau. «Più immagini delle carte sono disponibili, «più facile è falsificarle ed è solo una questione di tempo prima che ciò avvenga», hanno spiegato ufficialmente ai cittadini americani. Per condividere «la tua eccitazione in sicurezza sui social media, considera invece di pubblicare una foto dell'adesivo che potresti ricevere dalla struttura sanitaria dopo essere stato vaccinato, che non dovrebbe contenere informazioni personali. Puoi anche aggiungere una cornice a tema Covid-19 alla tua immagine del profilo su Facebook».

«Ho il Covid, sto in ferie un'altra settimana». Poi muore in tre giorni a 46 anni: lascia moglie e 3 figli

Successivamente, «assicurati che le tue impostazioni sulla privacy riflettano chi sei effettivamente a tuo agio nel vedere i tuoi post, ad esempio, solo follower o amici. Infine, sii consapevole degli altri argomenti che stai postando. Perché? A volte pubblichiamo argomenti, come i film preferiti o le vecchie auto, che possono suggerire password o domande di sicurezza di uso comune. Ciò è particolarmente utile per qualcuno che cerca di rubare la tua identità».

Many people run to social media to share all types of information about their lives.

But showing your vaccination card?

Don't do that 🚫 https://t.co/jrJ8pubVI7

— Travel Noire (@TravelNoire) February 3, 2021