«Vaccini non riducono la fertilità sia maschile sia femminile», Fauci: il contagio Covid la abbassa temporaneamente negli uomini

«I vaccini non riducono la fertilità sia maschile sia femminile», lo sostiene Anthony Fauci, consigliere medico capo del presidente Usa. Fauci che, tuttavia, ricorda che il contagio Covid la abbassa temporaneamente negli uomini.

I dati sono chiari, la vaccinazione per il Covid-19 sia per i partner maschili che femminili «non ha effetti sulla possibilità di concepire», ha ripetuto Anthony Fauci citando uno studio pubblicato sull' 'American Journal of Epidemiology'.

<h2>La ricerca sulla fertilità</h2>

I ricercatori hanno esaminato 2.126 donne in Usa e Canada prima e dopo la vaccinazione per il Covid per più di 9 mesi ed hanno osservato che non c'è stato alcun effetto negativo sulla fertilità.

Ma le coppie hanno evidenziato una diminuzione del 18% della capacità di concepire se l'uomo era stato infettato nei due mesi precedenti. «Il Covid-19 riduce la fertilità maschile temporaneamente», ha concluso Fauci.