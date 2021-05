Burger King vaccina dipendenti e piccoli ristoratori: aperto il sito per le registrazioni

Il vaccino ai ristoratori si fa da Burger King. Il colosso del fast-food metterà a disposizione le proprie strutture e il personale medico sanitario necessario per vaccinare contro il Covid-19 non solo i suoi 4.000 dipendenti in Italia ma anche altrettanti piccoli ristoratori.

Via al dialogo con le Istituzioni - Per farlo, spiega una nota, è stato avviato un dialogo con il ministero del Lavoro e la Conferenza delle Regioni che hanno confermato l'endorsement a questa iniziativa. Burger King ha scelto di dare questa possibilità alle aziende della ristorazione con non più di 4 dipendenti: si tratta dunque di oltre 1.000 aziende sul territorio nazionale che potranno prenotarsi da oggi per la vaccinazione contro il COVID-19 registrandosi al sito torniamoconcorrenti.it.

