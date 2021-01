Vaccini, Burioni: «Non ci sono abbastanza dosi per due richiami sicuri e lo Stato ne fa uno nuovo: una follia»

Roberto Burioni ancora in prima linea sui vaccini. «Siccome non si riescono ad avere abbastanza dosi di due vaccini estremamente efficaci e sicuri, invece di potenziarne la produzione il nostro Stato decide di provare a mettere a punto un nuovo vaccino, che non si capisce neanche come verrà sperimentato. A me pare una follia», scrive il virologo dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Siccome non si riescono ad avere abbastanza dosi di due vaccini estremamente efficaci e sicuri, invece di potenziarne la produzione il nostro Stato decide di provare a mettere a punto un nuovo vaccino, che non si capisce neanche come verrà sperimentato. A me pare una follia. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 28, 2021

Poco prima prima aveva postato una foto con scritto «Io mi sono vaccinato contro il Covid-19. @MyUniSR

@SanRaffaeleMI @grupposandonato», a dimostrazione di quanto creda nel vaccino. «Una casa farmaceutica fa un miracolo, mette a punto un vaccino in 11 mesi e salva il mondo. Letteralmente salva il mondo. Dovrebbero essere gli eroi del momento, il loro Ceo adorato dalle folle, invece riescono a fare la figura dei cattivi. Complimenti per la comunicazione», era poi intervenuti sulle polemiche che hanno coinvolto Pfizer per il taglio della fornitura delle dosi.

