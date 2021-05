Vaccini ai bambini, Fauci: «Dosi a ogni età entro fine anno»

I vaccini contro il Covid-19 potrebbero venire approvati per le persone di ogni età, inclusi i bambini più piccoli, entro fine anno o al massimo all'inizio del 2022. L'immunologo Anthony Fauci fa sapere che è questo l'obiettivo, considerando che «l'efficacia dimostrata dal vaccino Pfizer nei ragazzi della fascia di età compresa tra i 12-15 anni indica che il prodotto ha un profilo di sicurezza molto buono». In vista dell'approvazione da parte della Fda della immunizzazione della Pfizer per i teen-ager, l'immunologo Usa ha invitato gli adolescenti a farsi vaccinare: «Avrete la possibilità non solo di proteggere voi stessi ma di non trasmettere la malattia agli altri», ha detto.

Ultimo aggiornamento: 19:58

