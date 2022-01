Vaccino ai bambini tra i 2-5 anni, Moderna: a marzo i dati. E valuta booster per gli adolescenti

Moderna, sottolineando che le sperimentazioni in corso «sono in dirittura d'arrivo», ha fatto sapere che i dati riguardanti le possibili vaccinazioni contro il Covid per i bambini tra i 2-5 anni saranno pronti a marzo. L'azienda ha spiegato che se i risultati saranno positivi verrà presentata richiesta di approvazione agli enti regolatori. Moderna, già da dicembre, ha iniziato a studiare la possibilità di usare dosi più basse di vaccino per bimbi tra 6-11 anni e adolescenti tra 12-17 anni. Trials sono in corso. L'azienda sta anche valutando un booster per adolescenti.