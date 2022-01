Vaia (Spallanzani): «I vaccinati, se positivi e asintomatici, dopo 5 giorni di isolamento devono tornare alle loro attività quotidiane»

«Le persone vaccinate se positive al Covid e asintomatiche dopo 5 giorni di isolamento devono tornare alle loro attività quotidiane»: lo sostiene il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia. «I dati di oggi mettono in evidenza un aspetto importante: sono diminuiti i ricoveri in terapia intensiva - dice Vaia -. Se questo trend, figlio della campagna vaccinale della terza dose, si stabilizzerà abbiamo bisogno di andare incontro alle esigenze dei cittadini e snellire le procedure di isolamento e quarantena».

APPROFONDIMENTI SALUTE Foto MONDO Video COVID19 «Omicron pericolosa soprattutto per i non... IL FOCUS Omicron, l'onda dei positivi e l'effetto "montagna... INTESA STATO-REGIONI Protocollo Covid per lo sport, stop squadra con 35% positivi:... LA GUIDA COMPLETA Positivi prima del booster, si può annullare... PANDEMIA Zona arancione: Lombardia, Piemonte, Liguria, Sicilia e Calabria... LA RICERCA Omicron, dopo quanti giorni c'è il picco di carica... I DATI Omicron, terapie intensive salgono al 18%: tasso sale in 11...

Omicron, Bassetti: «Fuori dalla pandemia in primavera. Quarantena? Inutile con il booster»

Positivi prima del booster, si può annullare l'appuntamento? Dopo quanto si può fare la terza dose? E se il richiamo viene fatto lo stesso?

Come avviene negli Usa

«Così come avviene negli Usa - dice ancora il direttore dello Spallanzani - le persone vaccinate e asintomatiche, se positive, dopo 5 giorni di isolamento possono e devono tornare alle loro attività quotidiane».

Contatto con positivi

«Per quanto riguarda il contatto con positivi - conclude Vaia -, se asintomatici non c'è bisogno né di quarantena né di tampone, ma autosorveglianza e rientro alle attività con mascherine per 5 giorni. Questo consentirà di non bloccare il paese e diffondere ulteriore fiducia, come giusto che sia, verso i vaccini».