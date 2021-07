Variante Delta, Pregliasco: «Valutiamo se andare in vacanza nelle regioni a rischio»

Venerdì 30 Luglio 2021, 15:35

Vacanze e rischio contagi, Pregliasco lancia un monito. «Alcune regioni sono ancora bianche perché abbiamo cambiato i parametri, ma valutiamo l'opportunità di andare in vacanza in quelle più a rischio». È il monito che arriva dal virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano, commentando la bozza del Monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento di Covid-19, che questa settimana indica solo una regione a rischio basso. «Consideriamo - dice l'esperto all'Adnkronos Salute - che potrebbero esserci altri effetti nel momento in cui decidiamo di andarci. Facciamolo, ma se lo facciamo usiamo grande buon senso e attenzione».

«No a ritorno obbligo mascherina»

«Tornare all'obbligo di mascherina all'aperto in estate con il caldo dà fastidio e rischia di non essere applicabile. Io dico usiamola noi con buon senso, per proteggerci come usiamo gli occhiali da sole». Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano, commentando l'aumento dei numeri di Covid-19 in Italia.