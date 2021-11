“Unstoppable” nelle scuole per sensibilizzare al diabete e all'inclusione

Arriva Unstoppable: attraverso utili strumenti educativi digitali (guida didattica per i docenti e game situazionale multimediale), ci si pone l’obiettivo di far conoscere meglio il Diabete, una patologia sempre più diffusa anche tra i giovani, favorendo un approccio inclusivo e fornendo nuove opportunità di apprendimento, ad esempio, dei meccanismi che regolano la produzione dell’insulina e delle diverse tipologie di Diabete, oppure delle buone pratiche giornaliere, in termini di alimentazione, attività fisica e consapevolezza del sé e gestione dello stress.

Attraverso il game situazionale multimediale che propone lo scambio reciproco delle esperienze di vita e dello stile di vita “imposto” dal Diabete, sarà più semplice peri giovani comprendere e favorire l’inclusione sociale e l’accoglienza della diversità nel proprio gruppo scolastico e non solo.

Il progetto gratuito Unstoppable sarà disponibile per tutti i docenti delle scuole secondarie Italiane (già partito dal 16 novembre 2021) e rimarrà a disposizione sulla piattaforma di educazione digitale di Civicamente (www.educazionedigitale.it) anche nei prossimi anni.