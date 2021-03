Covid e mascherine, stop alla vendita del nuovo modello U-Mask: «Rischi per la salute»

Il Ministero della Salute ha disposto il «divieto di immissione in commercio e contestuale provvedimento di ritiro dal mercato» delle «U-Mask Model 2.1», la nuova versione delle note mascherine, finite nei mesi scorsi al centro di un'indagine della Procura di Milano per frode nell'esercizio del commercio. In quel periodo se ne vedevano in giro di tutti i colori, poi il divieto e il ritiro dal commercio. Il precedente modello, il «Model 2», era stato già oggetto di un analogo provvedimento sempre da parte della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero, alla fine di febbraio.

