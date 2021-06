Tumore alla tiroide, trovato il farmaco per contrastarlo: presentato lo studio al congresso Asco 2021

Trovato il farmaco capace di allungare la vita alla persone colpite da un particolare tipo di tumore alla tiroide: si chiama "Cabozantinib" ed è usato per il trattamento di alcune forme di tumore al rene. È quanto emerge nel corso di una sessione dell'Asco 2021, il congresso dell'American Society of Clinical Oncology, grazie a uno studio in fase di pubblicazione su Lancet Oncology.

