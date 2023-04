Tumore ai polmoni, arriva l'algoritmo Sybil in grado di diagnosticare il cancro anni prima con una precisione del 94%

Tumore ai polmoni - Si chiama Sybil, Sibilla, come l'oracolo greco, ed è un modello di intelligenza artificiale sviluppato dal Massachusetts Institute of technology (MIT) in grado di analizzare le tac ai polmoni e prevedere le aree in cui si formerà un tumore nei prossimi anni.

Insieme, i ricercatori del MIT e del MGH hanno sviluppato questo strumento in grado di prevedere con una precisione che va dall'86 al 94% se una persona svilupperà il cancro ai polmoni nel prossimo anno.

Questo strumento rappresenta una rivoluzione per la valutazione del rischio di cancro ai polmoni, che è uno dei più letali.

Tumore al pancreas, la combinazione di due farmaci potrebbe potenziare la chemioterapia: lo studio

Diagnosi precoce, perché è importante

«È importante sapere che se il cancro al polmone viene individuato precocemente, l'esito a lungo termine è significativamente migliore. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni si avvicina al 70%, mentre se lo si individua quando è avanzato, il tasso di sopravvivenza a cinque anni è appena inferiore al 10%» afferma Florian Fintelmann, radiologo interventista toracico del MGCC e coautore del nuovo lavoro.

Sibilla potrebbe essere decisiva per lo screening perché analizza i dati delle immagini senza l'assistenza di un radiologo per prevedere il rischio che un paziente sviluppi un futuro cancro ai polmoni entro sei anni.

La co-autrice Lecia V. Sequist, oncologa medica, esperta di cancro ai polmoni e direttrice del Center for Innovation in Early Cancer Detection dell'MGH, afferma che i risultati ottenuti dal team con Sybil sono importanti «perché lo screening del cancro ai polmoni non viene utilizzato al massimo delle sue potenzialità negli Stati Uniti o a livello globale, e Sybil potrebbe aiutarci a colmare questa lacuna».

«Il prossimo passo della ricerca sarà testare Sybil in modo prospettico su persone a rischio di cancro ai polmoni che non fumano o che hanno smesso da decenni», dice Sequist. C'è una popolazione crescente di pazienti con tumore al polmone che sono classificati come non fumatori. Le donne non fumatrici hanno maggiori probabilità di ricevere una diagnosi di cancro ai polmoni rispetto agli uomini non fumatori. A livello globale, oltre il 50% delle donne a cui viene diagnosticato un tumore al polmone sono non fumatrici, rispetto al 15-20% degli uomini, si legge sul sito del Mit in cui si spiega il funzionamento di Sybil.

Vaccini anti cancro e infarto, Moderna lancia la rivoluzione: entro il 2030 i primi sieri ​a mRna. Ecco come funzionano

Tumore al polmone, la storia di Sylvia

La professoressa del MIT Regina Barzilay, coautrice dell'articolo pubblicato sul Journal of Clinacal Oncology e responsabile della facoltà di AI della Jameel Clinic, che è anche membro del Koch Institute for Integrative Cancer Research, attribuisce gli sforzi congiunti del MIT e del MGH su Sybil a Sylvia, sorella di un caro amico della Barzilay e uno dei pazienti di Sequist. «Sylvia era giovane, sana e atletica e non fumava mai», ricorda Barzilay. «Quando iniziò a tossire, né i suoi medici né la sua famiglia sospettarono inizialmente che la causa potesse essere il cancro ai polmoni. Quando Sylvia ricevette la diagnosi e incontrò il dottor Sequist, la malattia era troppo avanzata per poter regredire. Quando abbiamo pianto la morte di Sylvia, non abbiamo potuto smettere di pensare a quanti altri pazienti hanno percorsi simili».