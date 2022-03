Giovedì 24 Marzo 2022, 22:13

Il professor Saverio Cinieri, presidente della Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), direttore dell’Uoc di Oncologia Medica e Breast Unit, Asl di Brindisi, spiega cos’ha Fedez.

Cosa sono i tumori neuroendocrini (NET)?

Sono tumori rari (in Italia se ne diagnosticano non più di tremila nuovi casi l’anno) che si sviluppano a partire da cellule superspecializzate, dette appunto neuroendocrine.

Cosa sono e dove si trovano le cellule neuroendocrine?

Queste cellule si trovano in tutto l’organismo e secernono ormoni in risposta a segnali nervosi. Hanno svariate funzioni: controllano il rilascio di enzimi digestivi, regolano la velocità di transito intestinale, il flusso d’aria e di sangue nei polmoni, la quantità di zuccheri nel sangue.



In quali organi si sviluppano?

Possono insorgere in qualunque parte del corpo; nei due terzi dei casi si sviluppano nello stomaco, nell’intestino o nel pancreas, come nel caso di Fedez appunto; più raramente nei bronchi, nei polmoni, nella tiroide o altrove. I Net prendono il nome dall’ormone che producono (es. glucagonoma, insulinoma, vipoma, ecc.)

Che sintomi danno?

I sintomi variano a seconda dell’ormone che producono (esempio grave ipoglicemia, cioè un brusco calo degli zuccheri nel sangue in caso di insulinoma, ulcere dello stomaco nel caso dei gastrinomi, diarrea e vampate di calore nel caso del carcinoide, dolori addominali, ecc); ma nella maggior parte dei casi sono completamente asintomatici.

Ma se sono silenti, come si scoprono?

Spesso la diagnosi viene fatta per caso, in occasione di esami radiologici (ecografia, Tac, ecc.) effettuati per altri problemi di salute.

A che età compaiono?

In genere si diagnosticano nell’adulto e nell’anziano, come la maggior parte delle

neoplasie, ma Fedez ha appena 32 anni.

Sono tumori a crescita lenta o rapida?

La maggior parte dei Net cresce molto lentamente (vengono detti “indolenti”), ma restando “in silenzio” per anni, spesso vengono scoperti quando hanno già dato metastasi a distanza.

Sono tumori benigni o maligni?

«Non sono tumori benigni, ma la prognosi dipende da vari fattori. Quelli cosiddetti ‘ben differenziati’ sono in genere a crescita lenta e poco aggressivi; quelli ‘scarsamente differenziati’ crescono più rapidamente e danno più frequentemente metastasi. Molto importante, come per tutti i tumori, è la diagnosi precoce, quel che si dice “prenderli in tempo”».



Come si curano?

L’intervento chirurgico è spesso risolutivo, ma va affidato a mani esperte. Nel caso di Fedez è stata effettuata una duodenocefalopancreasectomia, un intervento demolitivo che consiste nell’asportazione in blocco di una parte del pancreas (la testa), del duodeno, della prima parte del digiuno e della colecisti; vengono asportati anche i linfonodi regionali».

Fedez dovrà fare altre terapie?

Per dirlo, bisognerebbe conoscere il risultato definitivo della biopsia, anche dei linfonodi, ma da quello che ha scritto il cantante sui social la sua malattia dovrebbe essere localizzata.