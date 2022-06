Tumore al fegato, d​onne che bevono bevande zuccherate hanno il 78% di probabilità in più di ammalarsi

Un nuovo studio ha scoperto che le donne in postmenopausa che bevono almeno una bevanda piena di zucchero al giorno hanno un rischio maggiore del 78% di sviluppare il tumore al fegato. Lo studio, presentato all'evento online Nutrition Live 2022 , ha esaminato un campione di oltre 90.000 donne che bevono bevande zuccherate e quelle che ne bevono meno di tre al mese, riferisce UPI. Lo studio ha raccolto dati da 90.504 donne in postmenopausa tra i 50 ei 79 anni di età in un arco di circa 18 anni.

Tumore al fegato, chi è a rischio

I ricercatori hanno detto che 205 donne hanno sviluppato un cancro al fegato durante il follow-up. Secondo i dati, il 7% dei partecipanti ha riferito di aver bevuto una o più porzioni da 12 once di bevande zuccherate al giorno aveva un rischio del 78% di sviluppare il cancro. Le donne che hanno bevuto almeno una bibita al giorno hanno avuto un rischio maggiore del 73% rispetto a quelle che non hanno mai consumato queste bevande o ne hanno bevute meno di tre al mese.

«I nostri risultati suggeriscono che le bevande zuccherate sono un fattore di rischio potenzialmente modificabile per il cancro al fegato», ha affermato il dottor Xuehong Zhang, assistente professore presso il Dipartimento di Nutrizione presso la Harvard TH Chan School of Public Health. «Se i nostri risultati sono confermati, la riduzione del consumo di bevande zuccherate potrebbe servire come strategia di salute pubblica per ridurre il carico di cancro al fegato».