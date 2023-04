Tumore, il diabete mellito e il legame con le neoplasie: fegato e pancreas i più colpiti

Tumore, il diabete è uno dei fattori di rischio per lo sviluppo di neoplasie: tra il 10-15% dei pazienti oncologici ha anche una diagnosi di diabete mellito e il 38% di quelli ricoverati presenta iperglicemia. I due terzi dei pazienti ricoverati per iperglicemia hanno già una diagnosi di diabete mellito, mentre un terzo la riceve durante il ricovero. È stato dimostrato che oggi la causa di morte più frequente nel paziente diabetico è rappresentata proprio dalla neoplasia. Colpiti in particolare fegato e pancreas.

Tumore, il legame con il diabete

È la fotografia scattata dalla Società italiana di diabetologia (Sid), che approfondirà le cause di questo legame tra le due malattie nella sessione 'Diabete e cancro: qual è l'anello di congiunzione?', in calendario il 23 maggio a Riccione, all'interno del forum multidisciplinare 'Panorama diabete. Prevedere per prevenire'. «In questi ultimi anni risulta sempre più evidente un'associazione tra diabete e rischio di neoplasie - dichiara il presidente Sid, Angelo Avogaro - Le cause non sono del tutto chiare, ma speriamo che la ricerca, nel prossimo futuro, riesca ad identificare gli anelli di congiunzione di questa drammatica associazione».

Le ricerche

«Le ricerche condotte negli ultimi anni - aggiunge il presidente eletto Sid, Raffaella Buzzetti - hanno evidenziato sempre più chiaramente il ruolo della resistenza all'azione dell'insulina indotta dal sovrappeso e dall'obesità quale fattore, assai rilevante, di aumentato rischio oncologico. E ciò relativamente a molti tipi di tumore, quali ad esempio quelli del tratto gastrointestinale. Uno stile di vita caratterizzato da attività fisica costante e corretta alimentazione si pone quindi come elemento fondamentale per prevenzione di sovrappeso, obesità, diabete e rischio di malattie oncologiche».