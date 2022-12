Giovedì 22 Dicembre 2022, 19:56 - Ultimo aggiornamento: 22:20

Un nuovo sintomo permette di conoscere se si ha il tumore allo stomaco. La scoperta è nata da un caso clinico, come spesso accade in medicina. Nell'articolo apparso sul Cureus Journal of Medical Science i dottori hanno scritto che una donna di 52 anni (rimasta anonima per questioni di privacy) ha avuto mal di stomaco per tre settimane e ha visto i suoi occhi diventare gialli. Stava anche male, non aveva appetito e si sentiva più stanca del solito. I risultati del test? La donna aveva un cancro allo stomaco mortale, chiamato adenocarcinoma gastrico.

Tumore allo stomaco, il nuovo sintomo per riconoscerlo

La cura del cancro allo stomaco ha maggiori probabilità di avere successo se il tumore è localizzato. Ma nel caso specifico, esaminato nell'articolo pubblicato sulla rivista scientifica, il tumore della donna era cresciuto così tanto che si era diffuso al suo intestino, rendendolo perciò incurabile. E causando un blocco intestinale che faceva ingiallire gli occhi della donna: condizione nota come ittero. C'è però anche da rilevare che alcune persone presentano questa situazione più spesso di altre per la sindrome di Gilbert, una disfunzione genetica che porta i valori della bilirubina in alto.

Il rifiuto della chemioterapia

L'ittero si manifesta quando c'è un accumulo di una sostanza giallastra, chiamata bilirubina. Si verifica spesso quando le persone hanno condizioni come calcoli biliari o danni al fegato. I medici hanno scritto nel rapporto che gli occhi gialli sono un "raro" primo sintomo di tumore allo stomaco. La donna ha subito un intervento chirurgico per alleviare i suoi sintomi, ma non per curare il cancro. Successivamente è stata dimessa, ma ha rifiutato ulteriori trattamenti con la chemioterapia ed è morta due mesi dopo.

