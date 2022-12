Tumore allo stomaco, scoperto un nuovo sintomo che permette di riconoscerlo dall'occhio

Una donna ha scoperto dai suoi occhi che aveva un tumore allo stomaco, che poi, sfortunatamente, l'ha uccisa. I medici hanno detto che la donna di 52 anni (che ha voluto mantenere l'anonimato) ha avuto mal di stomaco per tre settimane e ha visto il bianco dei suoi occhi diventare giallo prima di cercare assistenza medica. Stava anche male, non aveva appetito e si sentiva più stanca del solito, hanno scritto i medici, che lavorano negli Stati Uniti e in India, nel Cureus Journal of Medical Science . I test hanno rivelato che la donna aveva un cancro allo stomaco fatale chiamato adenocarcinoma gastrico.

Vialli ricoverato, ansia per le sue condizioni: la sorella e l'amico Massimo Mauro partono per Londra

Il trattamento del cancro allo stomaco ha maggiori probabilità di avere successo se il cancro è solo nello stomaco, secondo il NHS . Ma, in questo caso, il cancro della donna era cresciuto così tanto che si era diffuso al suo intestino rendendolo incurabile. Il grosso tumore stava comprimendo il tubo che trasporta i succhi digestivi tra lo stomaco e l'intestino tenue. Era questo blocco intestinale che faceva ingiallire gli occhi della donna, una condizione nota come ittero .

Questo accade quando c'è un accumulo di una sostanza giallastra, chiamata bilirubina. Si verifica spesso quando le persone hanno condizioni come calcoli biliari o danni al fegato. I medici hanno scritto nel rapporto che gli occhi gialli sono un "raro" primo sintomo di cancro allo stomaco. La donna ha subito un intervento chirurgico per alleviare i suoi sintomi, ma non per curare il cancro. Successivamente è stata dimessa, ma ha rifiutato ulteriori trattamenti con la chemioterapia ed è morta due mesi dopo, secondo il rapporto.

Quali sono gli 8 sintomi comuni del cancro allo stomaco? I sintomi del cancro allo stomaco possono dipendere da dove le cellule cancerose sono cresciute e replicate nello stomaco. Secondo la Mayo Clinic , i sintomi comuni del cancro allo stomaco possono includere: Bruciore di stomaco Sensazione di sazietà dopo piccole porzioni di cibo Mal di stomaco Nausea Indigestione Perdita di peso involontaria Sensazione di gonfiore dopo aver mangiato Difficoltà a deglutire Se sei preoccupato che uno qualsiasi di questi sintomi possa riguardarti, è probabilmente una buona idea farli controllare.