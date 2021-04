Trachea, a Roma il primo trapianto al mondo su paziente Covid

Un grande traguardo per la sanità italiana e, in particolare, romana. Per la prima volta al mondo è stato eseguito un trapianto totale di trachea in un paziente post Covid. L'intervento, descritto oggi nel corso di una conferenza stampa è avvenuto in Italia, al policlinico Sant'Andrea di Roma, lo scorso 3 marzo su un uomo di 50 anni che aveva l'organo distrutto a causa della malattia e dalle terapie, ed è perfettamente riuscito. «Il paziente ha potuto parlare, respirare e deglutire autonomamente da subito», ha spiegato Cecilia Menna, chirurga toracica, che ha guidato l'intervento. La trachea è stata sostituita da un frammento di aorta, mantenuto aperto da un cilindro di silicone.

