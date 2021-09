Terza dose, Cts: via libera per over 80, ospiti delle Rsa e operatori sanitari a rischio

Sabato 25 Settembre 2021, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 19:40

Vaccini, dal Cts arriva il via libera alla terza dose per le persone over 80, per gli ospiti delle Rsa e via libera del Comitato tecnico scientifico alla terza dose anche per gli operatori sanitari più a rischio: è il parere espresso dagli esperti del governo.

Covid Italia, bollettino oggi 25 settembre: 3.525 nuovi casi e 50 morti. Tasso di positività all'1%

APPROFONDIMENTI I DATI Oggi 3.525 contagi e 50 morti LA SITUAZIONE Iss: «Over 80, i ricoverati non vaccinati sono 9 su... IL GOVERNO Green pass, i tamponi salivari rapidi non valgono LE NOVITA' Decreto in Gazzetta Ufficiale L'ORDINE DEL GIORNO «Virologi in tv solo se autorizzati» L'INTERVENTO Draghi: «Crescita al 6%, deve essere duratura» I DATI Nel Lazio 306 contagi

Iss: «Calo continuo dei contagi da inizio agosto, fra gli Over 80 i ricoverati non vaccinati sono 9 su 10»

Operatori sanitari più a rischio

Tra gli operatori sanitari i casi di infezione da Coronavirus sono in calo dalla metà di agosto, ma più lentamente rispetto alla diminuzione registrata nel resto della popolazione. Stando al Report Esteso dell'Istituto Superiore di Sanità, la forte diminuzione generale di infezioni vista dal 15 di agosto in poi, tra i sanitari si abbassa con maggiore lentezza. Una dato di fatto evidentemente tenuto in considerazione dal Comitato tecnico scientifico che oggi ha fornito il suo parere sulla somministrazione della cosiddetta terza dose di vaccino indicando tre categorie: gli over 80, gli ospiti delle Residenze sanitarie assistite e i medici considerati più a rischio.

La curva del contagio

In assoluto però la curva del contagio nel Paese fa ben sperare e a certificarlo sono anche i dati forniti ieri dal report dell'Inail: le denunce di casi di Covid sul lavoro presentate nei primi otto mesi di quest'anno sono in calo del 40% rispetto allo stesso periodo del 2020. Da inizio pandemia sono state in tutto 180 mila. I decessi totali per l'infezione da virus contratta sul posto di lavoro sono stati 747. Più di un quarto, secondo l'analisi dell'Associdelazione italiana ospedalità privata (Aiop), è avvenuto tra il personale sanitario e socio-assistenziale. I numeri tuttavia non corrispondono integralmente alla realtà della categoria, poichè nei conti dell'Inail non entrano gli infortuni sul lavoro (contagi da SarS-CoV2) di quegli 80mila medici non dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Cioè, medici di famiglia, pediatri di libera scelta, medici del 118 convenzionati, guardie mediche e specialisti ambulatoriali con convenzione che non fanno riferimento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ma ad altre assicurazioni.

«A quei 180 mila vanno quindi aggiunti 15-20 mila casi in più che riguardano proprio i medici che non dipendono dal Servizio sanitario nazionale», spiega Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) commentando il report dell'Inail e ricordando il grande numero di infezioni, specie all'inizio della pandemia, tra i medici di base. Per il presidente di Fnomceo sia il calo dei contagi sul lavoro, sia quello tra medici e infermieri in ogni caso significa che «i vaccini stanno funzionando alla grande». «Stanno andando molto bene - spiega - tuttavia, le categoria di professionisti, non solo quella dei medici, vanno monitorate perchè qualora la curva dovesse ricominciare a salire, sarebbe fondamentale fare la terza dose. Al momento non sembra indispensabile, ma sarebbe meglio farla per avere maggiore protezione dal virus». Intanto il richiamo in più è già partito il 20 settembre per i circa 3 milioni di immunocompromessi, vale a dire pazienti trapiantati, oncologici o con patologie autoimmuni. Adesso si aggiungono le altre fasce indicate dal Cts. Secondo l'ultimo report del governo, in Italia sono 4.562.910 gli ultra ottantenni: di questi 4.223.086 sono già totalmente vaccinati, e perciò potranno avere la terza dose, mentre 243.117 sono quelli non vaccinati.