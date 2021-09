Mercoledì 1 Settembre 2021, 11:08

La decisione è imminente. «Sulla possibile terza dose di vaccino la nostra comunità scientifica, che è in assoluto di prim’ordine, sta facendo le sue valutazioni e presto arriveranno le sue determinazione. Ma io ritengo molto probabile che andremo nella direzione di assumere la terza dose e con tutta probabilità partiremo dai più anziani e dai più fragili», annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza. Il Covid è tenace, le mutazioni del virus infiammano i contagi anche dove parevano sopiti, il dilagare della variante Delta è un’emergenza. L’Agenzia europea del farmaco Ema «sta aspettando una serie di dati per procedere a una valutazione in tempi rapidi» sulla terza dose, dicono fonti interne. Questione di settimane per un verdetto? «Per gli immunocompromessi sicuramente», per il richiamo esteso a tutti è «possibile» che i tempi siano più meno gli stessi.

La ricerca

Fino a questo momento il problema principale, come ha sottolineato il virologo Francesco Broccolo dell’Università di Milano Bicocca, è che «sulla terza dose non ci sono dati pubblicati, neanche un lavoro scientifico consultabile, e di conseguenza non è non possibile dire che il richiamo possa far aumentare il titolo di anticorpi neutralizzanti e non è scontato che ciò che possa avvenire». Nella storia delle vaccinazioni, ha spiegato, «mai ci sono stati vaccini di richiamo ravvicinati nel tempo allo scopo di aumentare il titolo degli anticorpi». Non ha questa funzione nemmeno il vaccino contro l’influenza, che serve invece a generare anticorpi verso un nuovo ceppo di virus influenzale. Ma ora a colmare il vuoto c’è la ricerca, diffusa martedì prima della revisione e della pubblicazione, degli esperti guidati da Daniel M. Weinberger, professore associato di epidemiologia presso la Yale school of public health di New Haven, Connecticut. Il gruppo di studio ha valutato l’efficacia di un richiamo di siero Pfizer BioNTech contro l’infezione da variante Delta e i risultati indicano che il progressivo calo di protezione indotta dal vaccino contro il Covid può essere contrastato a breve termine da una terza dose. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e altri Paesi hanno annunciato l’intenzione di somministrare una terza dose per combattere la mutazione man mano che i livelli di anticorpi diminuiscono nelle persone vaccinate all’inizio della pandemia.

Il caso Israele

I dati della ricerca coordinata da Weinberger sono stati raccolti in Israele dai Maccabi healthcare services. Chi ha ricevuto la dose supplementare di siero Pfizer ha ridotto il rischio di infezione dal 48% al 68% da una settimana a 13 giorni dopo l’iniezione, rispetto a coloro che hanno aderito al protocollo standard di due dosi. Non solo. La protezione è aumentata nel tempo, con un rischio di positività ridotto dal 70% all’84% da due settimane a venti giorni dopo aver ricevuto la terza dose. Ieri Israele ha registrato il più alto numero di nuove infezioni dall’inizio della pandemia: quasi 11.000 casi. Secondo i dati del ministero della Sanità i positivi sono stati 10.946 con 147.000 tamponi eseguiti e un tasso in leggera discesa al 7,65%. Le immunizzazioni con la terza dose sono balzate a ben oltre 2 milioni e questo, secondo gli esperti, sta avendo effetti positivi sull’evolversi della quarta ondata. Il fattore R (che indica quanto un positivo può infettare altre persone) è sceso infatti all’1,09 e sono in calo i malati gravi, ora 719.

Lo studio italiano

Nuovi numeri per le analisi sulla terza dose arriveranno presto dall’Università di Chieti, dove si studia l’immunità cellulare per capire se coloro che hanno ricevuto da tempo il vaccino contro il Covid e che iniziano a registrare una riduzione degli anticorpi hanno comunque una protezione contro la malattia. La ricerca è del laboratorio di Genetica molecolare - Test Covid-19 dell’università “d’Annunzio”, uno dei due atenei che si occupa, tra l’altro, del sequenziamento del virus. «Cominciamo a vedere un decremento degli anticorpi in alcuni dei vaccinati più antichi, in particolare gli operatori sanitari - spiega il direttore del laboratorio, Liborio Stuppia - Ciò che bisogna capire è se chi non ha più anticorpi abbia comunque un’immunità cellulo-mediata, cioè una protezione contro il Covid-19, altrimenti bisognerà pensare alla terza dose. Siamo al lavoro e stiamo facendo dei test su coloro che per primi hanno registrato un decremento degli anticorpi». La struttura teatina ha anche effettuato uno studio sull’efficacia dei vaccini: è emerso che un ciclo vaccinale completo di tutti i sieri disponibili protegge dal virus. «La vaccinazione funziona - afferma il direttore - altrimenti con la variante Delta sarebbe stata un’apocalisse».